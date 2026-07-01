Renunció un conductor de Telefe que viajó a Estados Unidos para cubrir el Mundial 2026: los motivos

Renunció un conductor de Telefe que viajó a Estados Unidos para cubrir el Mundial 2026

Quién reemplaza a Ian Lucas en Telefe

Con la baja consolidada de Ian Lucas, la producción de "Por el mundo" tuvo que activar rápidamente su plan de contingencia para no resentir las emisiones diarias que muestran el color, las tribunas y el turismo mundialista.

El esquema de reemplazos ya quedó definido de la siguiente manera:

Momi Giardina: La bailarina e influencer fue la encargada de cubrir el espacio vacío de manera inmediata a partir de la transmisión de este martes.

Vicky Xipolitakis: La mediática se sumará a la delegación oficial en los próximos días para acompañar a Marley durante el resto del recorrido y las instancias decisivas de la competencia.

De esta manera, el programa busca reconfigurar su dinámica sobre la marcha, apostando por figuras de la casa con un fuerte perfil humorístico para sostener el encendido en una pantalla totalmente revolucionada por el evento deportivo del año.