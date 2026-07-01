Renunció un conductor de Telefe que viajó a Estados Unidos para cubrir el Mundial 2026: los motivos
Ian Lucas deja sorpresivamente Por el Mundo con Marley y el canal de las pelotas en medio de la cobertura mundialista. ¿Qué pasó?
La cobertura televisiva del Mundial 2026 sumó un inesperado dolor de cabeza para las autoridades de Telefe. En las últimas horas, se confirmó la renuncia de Ian Lucas a "Por el mundo", el histórico ciclo de viajes comandado por Marley y que se encontraba haciendo un programa especial por la Copa del Mundo.
El joven influencer, que había sido la gran apuesta del canal para captar al público juvenil en las transmisiones desde Estados Unidos, México y Canadá, decidió abandonar el proyecto en pleno desarrollo del torneo.
La primicia fue revelada por la periodista Pía Shaw en el programa Sálvese Quien Pueda (SQP), emitido por la pantalla de América TV. Allí se detalló que la emisión del pasado martes significó el último programa en vivo del creador de contenidos junto al histórico conductor del canal de las pelotas.
Por qué renunció Ian Lucas al programa de Telefe
A pesar de las especulaciones iniciales que suelen rodear a este tipo de salidas abruptas en medio de un evento de semejante magnitud, la panelista aclaró que no se trató de un conflicto interno de último momento, sino de una decisión vinculada estrictamente a su agenda profesional y que ya estaba conversada con la producción.
“Se va a Turquía por trabajo”, informó taxativamente Pía Shaw, agregando que la interrupción del viaje “ya estaba pautada desde antes” de subir al avión rumbo a la cita mundialista. El influencer priorizó otros compromisos comerciales y proyectos personales vinculados a sus plataformas que le requerían instalarse de forma inmediata en territorio euroasiático.
Quién reemplaza a Ian Lucas en Telefe
Con la baja consolidada de Ian Lucas, la producción de "Por el mundo" tuvo que activar rápidamente su plan de contingencia para no resentir las emisiones diarias que muestran el color, las tribunas y el turismo mundialista.
El esquema de reemplazos ya quedó definido de la siguiente manera:
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Momi Giardina: La bailarina e influencer fue la encargada de cubrir el espacio vacío de manera inmediata a partir de la transmisión de este martes.
Vicky Xipolitakis: La mediática se sumará a la delegación oficial en los próximos días para acompañar a Marley durante el resto del recorrido y las instancias decisivas de la competencia.
De esta manera, el programa busca reconfigurar su dinámica sobre la marcha, apostando por figuras de la casa con un fuerte perfil humorístico para sostener el encendido en una pantalla totalmente revolucionada por el evento deportivo del año.
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