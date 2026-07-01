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Inglaterra remontó ante Congo con un doblete de Harry Kane y avanzó a octavos del Mundial 2026
El seleccionado inglés sufrió más de la cuenta, dio vuelta el partido con dos goles de Harry Kane y ahora enfrentará a México en los octavos de final.
EN VIVO
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15:03
¡FINAL DEL ENCUENTRO!
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14:49
¡DOBLETE DE HARRY KANE QUE DA VUELTA EL ENCUENTRO!
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14:38
¡GOL DE INGLATERRA QUE LO EMPATA CON MUCHO SUFRIMIENTO!
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14:07
¡ARRANCÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
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13:52
El penal que pidió todo Inglaterra: Harry Kane cayó en el área pero el árbitro no compró
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13:50
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
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13:45
¡LO TUVO INGLATERRA QUE VA POR EL EMPATE!
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13:08
¡GOL DE CONGO!
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13:03
Así salieron Inglaterra y Congo a disputar los 16vos de final del Mundial 2026
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13:00
¡ARRANCÓ EL PARTIDO!
Inglaterra debió trabajar mucho más de lo esperado para seguir con vida en el Mundial 2026. Tras comenzar en desventaja frente a Congo, el equipo de Gareth Southgate reaccionó en el segundo tiempo, ganó 2-1 con un doblete de Harry Kane y se clasificó a los octavos de final, donde se medirá con México.
El seleccionado africano golpeó de entrada y silenció el estadio. A los 6 minutos del primer tiempo, Brian Cipenga sacó un remate espectacular para establecer el 1-0 y alimentar la ilusión de una de las grandes sorpresas del Mundial.
Con el correr de los minutos, Inglaterra asumió el protagonismo, aunque le costó encontrar espacios frente a una defensa muy ordenada. Recién en el complemento pudo romper la resistencia congoleña. A los 29 minutos del segundo tiempo, Harry Kane apareció dentro del área y, de cabeza, marcó el 1-1 para devolverle la esperanza al conjunto inglés. Cuando el encuentro parecía encaminarse al tiempo suplementario, volvió a aparecer su capitán. A los 40 minutos del segundo tiempo, definió con enorme categoría para sellar el 2-1 definitivo y consumar la remontada.
Con su doblete, el delantero del Bayern Múnich alcanzó los cinco goles en el Mundial 2026 y quedó a uno de Lionel Messi, máximo artillero del torneo hasta el momento. El goleador volvió a ser decisivo en un partido complejo y sostuvo las aspiraciones de una Inglaterra que buscará volver a pelear por el título.
Inglaterra enfrentará a México en octavos
Con esta victoria, Inglaterra avanzó a los octavos de final del Mundial 2026, donde tendrá un exigente cruce frente a México, que viene de eliminar a Ecuador y contará con el apoyo de su público en un duelo que promete ser uno de los más atractivos de la próxima instancia.
Seguí en vivo Inglaterra vs. Congo por los 16avos de final del Mundial 2026
Cómo llegan Inglaterra y Congo a este duelo
Inglaterra llega como líder del Grupo L tras una fase inicial sin derrotas, con victorias ante Panamá y Croacia, además de un empate frente a Ghana, lo que le permitió quedarse con el primer puesto de su zona.
Con una base sólida en defensa y nombres de peso en ataque, el conjunto europeo aparece como uno de los candidatos a pelear el título, aunque con margen de mejora en su funcionamiento ofensivo.
Del otro lado, la República Democrática del Congo vive un momento histórico: logró su primera clasificación a una fase eliminatoria en Copas del Mundo en su regreso al máximo escenario tras décadas de ausencia, ya que su última participación fue en 1974. El seleccionado comandado por Sébastien Desabre avanzó como uno de los mejores terceros del Grupo K, luego de superar a Uzbekistán (3 a 1) en la tercera fecha.
Formaciones de Inglaterra vs. RD Congo por el Mundial 2026
Horario y televisación
- Hora: 13:00.
- TV: DSports.
- Árbitro: Adham Makhadmeh (Jordan).
- Estadio: Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.
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