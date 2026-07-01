Inglaterra remontó ante Congo con un doblete de Harry Kane y avanzó a octavos del Mundial 2026

Seguí en vivo Inglaterra vs. Congo por los 16avos de final del Mundial 2026

¡FINAL DEL ENCUENTRO!

¡DOBLETE DE HARRY KANE QUE DA VUELTA EL ENCUENTRO! El delantero marcó nuevamente a cinco minutos para el final y con un verdadero golazo pone el 2-1 de Inglaterra. Aguantamos todo lo que pudimos: ganan ellospic.twitter.com/HGuQid3cvl — minutouno (@minutounocom) July 1, 2026

¡GOL DE INGLATERRA QUE LO EMPATA CON MUCHO SUFRIMIENTO! Harry Kane, de cabeza a los 29 minutos del segundo tiempo, apareció dentro del área para poner el 1-1. Gol de ellospic.twitter.com/G8ddLjMTjs — minutouno (@minutounocom) July 1, 2026

¡ARRANCÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

El penal que pidió todo Inglaterra: Harry Kane cayó en el área pero el árbitro no compró ¿CÓMO SE DICE "TRAMPOSO" EN INGLÉS? pic.twitter.com/N3kAGiJbwk — minutouno (@minutounocom) July 1, 2026

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO! Congo sorprende y se impone 1-0 ante Inglaterra.

¡LO TUVO INGLATERRA QUE VA POR EL EMPATE! WAN-BISSAKA se visitió de héroe y evitó la igualdad. QUE LO VENGAN A VER QUE LO VENGAN A VER NO ES EL PATO NI EL LOCO ES WAN-BISSAKA LLORA EL INGLÉS pic.twitter.com/BIgX4gEOqh — minutouno (@minutounocom) July 1, 2026

¡GOL DE CONGO! Brian Cipenga apareció a los 6 minutos del primer tiempo y marcó un verdadero golazo para el 1-0. TE VINIMOS A VER TE VINIMOS A ALENTAR DE LA MANO DE CONGO LA VUELTA VAMOS A DARpic.twitter.com/miUOl55r14 — minutouno (@minutounocom) July 1, 2026

Así salieron Inglaterra y Congo a disputar los 16vos de final del Mundial 2026 TE VINIMOS A VER TE VINIMOS A ALENTAR DE LA MANO DE CONGO LA VUELTA VAMOS A DARpic.twitter.com/92zfbyX289 — minutouno (@minutounocom) July 1, 2026

¡ARRANCÓ EL PARTIDO!

Cómo llegan Inglaterra y Congo a este duelo

Inglaterra llega como líder del Grupo L tras una fase inicial sin derrotas, con victorias ante Panamá y Croacia, además de un empate frente a Ghana, lo que le permitió quedarse con el primer puesto de su zona.

Con una base sólida en defensa y nombres de peso en ataque, el conjunto europeo aparece como uno de los candidatos a pelear el título, aunque con margen de mejora en su funcionamiento ofensivo.

Del otro lado, la República Democrática del Congo vive un momento histórico: logró su primera clasificación a una fase eliminatoria en Copas del Mundo en su regreso al máximo escenario tras décadas de ausencia, ya que su última participación fue en 1974. El seleccionado comandado por Sébastien Desabre avanzó como uno de los mejores terceros del Grupo K, luego de superar a Uzbekistán (3 a 1) en la tercera fecha.

Formaciones de Inglaterra vs. RD Congo por el Mundial 2026

Horario y televisación