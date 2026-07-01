A qué hora cae nieve este jueves en Buenos Aires: el mapa del frío polar y las nevadas

A qué hora cae nieve este jueves en Buenos Aires, según Meteored.

Este fenómeno en Balcarce no llega en soledad, sino como parte de un sistema que viene cubriendo de blanco la geografía provincial. De hecho, los especialistas también habían pronosticado nevadas y caída de aguanieve para otras zonas serranas del sur de Buenos Aires, tales como Tornquist, Villa Ventana y Sierra de la Ventana, convirtiendo a este cordón bonaerense en el epicentro del invierno más riguroso de la década.

Dónde queda Balcarce

Balcarce es una ciudad y partido del sudeste de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. Se encuentra a aproximadamente 400 km al sur de la Ciudad de Buenos Aires y a solo 75 km de Mar del Plata, en una zona de sierras perteneciente al sistema de Tandilia.