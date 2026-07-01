A qué hora cae nieve este jueves en Buenos Aires: el mapa del frío polar y las nevadas
Los pronosticadores del tiempo mantienen sus probabilidades de caída de nieve para las próximas horas en territorio bonaerense.
El invierno de 2026 se ha propuesto quebrar todos los récords de los últimos años en la provincia de Buenos Airesy mantiene en vilo a miles de habitantes que miran el cielo con una mezcla de frío e ilusión, ya que crecen los pronósticos que indican probabilidades de nieve para esta semana.
Las bajísimas temperaturas que azotan al centro del país, combinadas con un porcentaje exacto de humedad en las capas medias de la atmósfera, abrieron la puerta a un escenario extraordinario que suele ser exclusividad de las postales del sur argentino.
Los modelos meteorológicos comenzaron a coincidir en que las próximas horas serán históricas para una región en particular. La expectativa crece minuto a minuto en las redes sociales y los termómetros locales ya registran marcas gélidas que preparan el terreno para ver caer los primeros copos, transformando la rutina de la provincia en una verdadera vigilia blanca.
Nieve en Buenos Aires: dónde y a qué hora nevará
Las miradas se posan fijamente sobre la localidad de Balcarce. Según el pronóstico emitido por el sitio especializado Meteored, la emblemática ciudad tiene un 30% de probabilidad de registrar nevadas durante la madrugada de este jueves, concentrándose el fenómeno climático de manera precisa entre las 4:00 y las 6:00 AM.
La jornada se presentará con nubosidad sumamente variable y marcas térmicas congelantes que oscilarán entre una mínima de -2°C y una máxima que apenas llegará a los 8°C.
Este fenómeno en Balcarce no llega en soledad, sino como parte de un sistema que viene cubriendo de blanco la geografía provincial. De hecho, los especialistas también habían pronosticado nevadas y caída de aguanieve para otras zonas serranas del sur de Buenos Aires, tales como Tornquist, Villa Ventana y Sierra de la Ventana, convirtiendo a este cordón bonaerense en el epicentro del invierno más riguroso de la década.
Dónde queda Balcarce
Balcarce es una ciudad y partido del sudeste de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. Se encuentra a aproximadamente 400 km al sur de la Ciudad de Buenos Aires y a solo 75 km de Mar del Plata, en una zona de sierras perteneciente al sistema de Tandilia.
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