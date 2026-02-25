Chayanne deslumbra en el inicio de su gira en Argentina con un Arena de Buenos Aires repleto
Chayanne inició su serie de conciertos en Buenos Aires con entradas agotadas. El "Bailemos Otra Vez Tour 2026" reafirmó su vigencia tras cinco años de ausencia.
Con un Arena de Buenos Aires totalmente colmado, Chayanne dio el puntapié inicial a su esperada serie de presentaciones en Argentina en el marco de su "Bailemos Otra Vez Tour 2026". El espectáculo marcó el regreso del cantante al país luego de un lustro, demostrando una conexión intacta con sus seguidores de diversas generaciones.
El show en el estadio de Villa Crespo fue un recorrido musical que equilibró la frescura de sus nuevos lanzamientos con los himnos que marcaron su trayectoria de más de cuatro décadas.
Un repertorio entre clásicos y nuevos éxitos
La noche estuvo marcada por una energía arrolladora y momentos de profundo romanticismo. El repertorio incluyó:
-
Éxitos recientes: Los fans pudieron disfrutar en vivo de temas como “Bailando bachata”, “Como tú y yo” y “Te amo y punto”.
Himnos históricos: No faltaron clásicos infaltables como “Torero”, “Salomé”, “Dejaría Todo”, “Un siglo sin ti” y el cierre con la energía de “Provócame”.
IMPORTANTE: Chayanne llegó a la Argentina en avión privado y hay máxima expectativa por sus shows
El cronograma de la gira de Chayanne
La respuesta del público argentino fue contundente, agotando todas las localidades para las próximas fechas programadas por la productora Fénix Entertainment. La gira continuará con el siguiente cronograma:
-
Arena de Buenos Aires: Próximas funciones el 25 de febrero y los días 1, 4 y 7 de marzo.
Estadio Vélez Sarsfield: El gran cierre de esta etapa en Buenos Aires será el 13 de marzo, también con entradas agotadas.
Con más de 50 millones de álbumes vendidos, Chayanne volvió a ratificar su estatus como uno de los artistas latinos más exitosos y queridos a nivel global.
