Quién era Malena, la mujer cuyo femicidio quedó registrado por las cámaras de seguridad en Ezeiza
La víctima del femicidio más reciente en el país murió el domingo pasado tras ser apuñalada varias veces a pocos metros del Lomas Athletic Golf Club de Ezeiza.
La Policía y la Justicia bonaerenses tienen a su cargo la investigación por el femicidio de Malena Maidana, que fue apuñalada el domingo pasado a pocos metros del Lomas Athletic Golf Club ubicado en el barrio La Unión del partido de Ezeiza.
Malena, de 26 años, residía a pocas cuadras de la calle Manuel Andrada al 100, la cuadra donde fue atacada el domingo pasado, cerca de las 22.30, por un hombre que habría sido identificado gracias a la grabación de la cámara de seguridad.
La joven era madre de un nene de 3 años que estaba al cuidado del papá al momento del femicidio, como señaló su propio padre.
Además de trabajar como voluntaria en un merendero de Ezeiza, Malena era una mujer emprendedora que tenía su propia marca de lencería que vendía a través de redes sociales.
Abril Maidana, una familiar de Malena, compartió esta semana una imagen de una manifestación realizada por sus allegados en Ezeiza para pedir por el esclarecimiento del crimen con la premisa de que "no fue un accidente, fue un femicidio".
"Hoy me toca despedirme de alguien que amo. De alguien con quien crecí, compartí infancia, risas, momentos que ahora vuelven todos juntos y duelen más de lo que puedo explicar", se despidió la prima de Malena a través de su perfil de Instagram donde se comprometió a cuidar al hijo de la joven, y que "a él no le va a faltar nada".
"Todavía no entiendo qué, ni cómo pasó, pero te prometo que se va a hacer justicia por vos. Danos fuerzas para seguir. Volá alto primita, volá alto Male", expresó en un posteo citado por El Diario Sur.
Malena era estudiante de la carrera de Comercio Internacional en la Universidad Provincial de Ezeiza (UPE), desde donde emitieron un mensaje de condolencias este miércoles.
"La Universidad Provincial de Ezeiza (UPE) expresa su más profundo dolor y consternación ante el femicidio de Malena Maidana, estudiante de la Tecnicatura Universitaria en Comercio Internacional, ocurrido el pasado domingo 22 de febrero", expresaron las autoridades de casa de estudios.
"Malena era parte de nuestra comunidad universitaria, donde cursaba con compromiso sus primeros pasos académicos", señalaron las autoridades, que declararon el estado de luto.
"Como institución educativa, no podemos ser indiferentes ante esta manifestación extrema de violencia de género. Reafirmamos nuestro compromiso con la erradicación de las violencias y EXIGIMOS JUSTICIA Y UNA CONDENA EJEMPLAR para el responsable de este crimen", se lee en el mensaje.
La nota llega días después de que trascendiera la detención de un sospechoso por el femicidio: se trata de Nahuel de LH, de 22 años, que fue aprehendido el lunes pasado en su vivienda de la calle Alberti al 100, en el mismo barrio de Ezeiza donde habría asesinado a Malena.
Todavía no está claro ni el móvil ni la relación entre ambos protagonistas, pero la Policía bonaerense encontró en la casa del acusado la ropa que habría utilizado esa noche, y sus zapatillas todavía tenían manchas de sangre, aunque tanto el calzado como las prendas habían sido lavados.
La investigación comenzó en la UFI N°1 descentralizada de Ezeiza y luego pasó a la UFI N°3, especializada en violencia de género, a cargo de la fiscal María González.
