Quién era Malena, la mujer cuyo femicidio quedó registrado por las cámaras de seguridad en Ezeiza

"Hoy me toca despedirme de alguien que amo. De alguien con quien crecí, compartí infancia, risas, momentos que ahora vuelven todos juntos y duelen más de lo que puedo explicar", se despidió la prima de Malena a través de su perfil de Instagram donde se comprometió a cuidar al hijo de la joven, y que "a él no le va a faltar nada".

"Todavía no entiendo qué, ni cómo pasó, pero te prometo que se va a hacer justicia por vos. Danos fuerzas para seguir. Volá alto primita, volá alto Male", expresó en un posteo citado por El Diario Sur.

Malena era estudiante de la carrera de Comercio Internacional en la Universidad Provincial de Ezeiza (UPE), desde donde emitieron un mensaje de condolencias este miércoles.

"La Universidad Provincial de Ezeiza (UPE) expresa su más profundo dolor y consternación ante el femicidio de Malena Maidana, estudiante de la Tecnicatura Universitaria en Comercio Internacional, ocurrido el pasado domingo 22 de febrero", expresaron las autoridades de casa de estudios.

"Malena era parte de nuestra comunidad universitaria, donde cursaba con compromiso sus primeros pasos académicos", señalaron las autoridades, que declararon el estado de luto.

"Como institución educativa, no podemos ser indiferentes ante esta manifestación extrema de violencia de género. Reafirmamos nuestro compromiso con la erradicación de las violencias y EXIGIMOS JUSTICIA Y UNA CONDENA EJEMPLAR para el responsable de este crimen", se lee en el mensaje.

La nota llega días después de que trascendiera la detención de un sospechoso por el femicidio: se trata de Nahuel de LH, de 22 años, que fue aprehendido el lunes pasado en su vivienda de la calle Alberti al 100, en el mismo barrio de Ezeiza donde habría asesinado a Malena.

Todavía no está claro ni el móvil ni la relación entre ambos protagonistas, pero la Policía bonaerense encontró en la casa del acusado la ropa que habría utilizado esa noche, y sus zapatillas todavía tenían manchas de sangre, aunque tanto el calzado como las prendas habían sido lavados.

La investigación comenzó en la UFI N°1 descentralizada de Ezeiza y luego pasó a la UFI N°3, especializada en violencia de género, a cargo de la fiscal María González.