Cuándo empiezan los dos días del tormentón de barro en Buenos Aires

Fin de semana: llega el alivio pero con barro

Si bien el sábado 7 de marzo el cielo comenzará a despejarse, el remanente de las lluvias anteriores dificultará los planes al aire libre. La jornada se presentará mucho más fresca, con una máxima de 25°C y una mínima de apenas 15°C, impulsada por vientos del sudoeste que podrían alcanzar ráfagas de 51 km/h.