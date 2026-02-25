Cuándo empiezan los dos días del tormentón de barro en Buenos Aires
El pronóstico del tiempo para Buenos Aires anticipa la llegada de lluvias y tormentón de cara al próximo fin de semana. El mal clima se extenderá 48 horas.
Quienes planeaban actividades al aire libre para los próximos días deberán ajustar sus agendas. Según el pronóstico extendido para la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, se espera un tormentón de dos días que dejará un terreno inestable y embarrado para el sábado y domingo.
Cronología del mal tiempo por el tormentón
El pronóstico del tiempo anticipa que tras un miércoles de nubosidad parcial con temperaturas que alcanzarán los 27°C, la inestabilidad comenzará a ganar terreno:
Jueves 5 de marzo: Será la primera jornada de tormentas. Existe un 60% de probabilidad de precipitaciones con una caída estimada de 0.8 mm. La temperatura oscilará entre una mínima de 23°C y una máxima de 30°C, acompañada de vientos del norte.
Viernes 6 de marzo: El segundo día del "tormentón" presentará condiciones similares pero con mayor intensidad de agua, estimándose unos 1.3 mm. Las marcas térmicas comenzarán un lento descenso, situándose entre los 21°C y los 28°C.
Fin de semana: llega el alivio pero con barro
Si bien el sábado 7 de marzo el cielo comenzará a despejarse, el remanente de las lluvias anteriores dificultará los planes al aire libre. La jornada se presentará mucho más fresca, con una máxima de 25°C y una mínima de apenas 15°C, impulsada por vientos del sudoeste que podrían alcanzar ráfagas de 51 km/h.
El domingo 8 de marzo la tendencia se profundizará, con temperaturas que no superarán los 22°C. Las condiciones de viento fuerte persistirán, con ráfagas de hasta 49 km/h, configurando un cierre de semana marcadamente gélido en comparación con los días previos.
