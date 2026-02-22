Chayanne en Argentina: todo lo que tenés que saber

Con el Bailemos Otra Vez Tour, el artista ofrecerá funciones el 24, 25 y también el 1°, 4 y 7 de marzo en el Movistar Arena, mientras que el 27 de febrero llevará su show a Córdoba, donde actuará en el Estadio de Instituto. La alta demanda del público obligó a sumar fechas adicionales, extendiendo su permanencia en Argentina durante casi tres semanas y coronando el 13 de marzo en el estadio Vélez.