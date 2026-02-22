Chayanne en Argentina: todo lo que tenés que saber
El cantante regresó al país tras más de seis años y se prepara para una intensa agenda de recitales con su nueva gira.
El regreso de Chayanne a la Argentina ya es una realidad y genera enorme expectativa entre sus fans, que lo esperan tras más de seis años sin shows en el país. Su última visita había sido en noviembre de 2019 y ahora vuelve con una agenda cargada en el marco de su nueva gira internacional.
Luego de presentarse en Uruguay el jueves 19, el cantante aprovechó el viernes para descansar y finalmente este sábado 21 llegó a Buenos Aires a bordo de un avión privado. Viajó acompañado por su mánager y uno de sus hermanos, anticipando una estadía prolongada en el país debido a la gran cantidad de recitales programados.
Con el Bailemos Otra Vez Tour, el artista ofrecerá funciones el 24, 25 y también el 1°, 4 y 7 de marzo en el Movistar Arena, mientras que el 27 de febrero llevará su show a Córdoba, donde actuará en el Estadio de Instituto. La alta demanda del público obligó a sumar fechas adicionales, extendiendo su permanencia en Argentina durante casi tres semanas y coronando el 13 de marzo en el estadio Vélez.
Fiel a sus costumbres, el cantante llegó con ocho valijas y hasta dos juegos de palos de golf, reflejando su pasión por ese deporte, que planea practicar durante sus días libres entre concierto y concierto. La idea es combinar trabajo y descanso mientras disfruta de su estadía local.
Aunque varios shows ya se encuentran agotados, aún pueden aparecer nuevas localidades liberadas cerca de cada función a través del sitio oficial del estadio, por lo que los fanáticos permanecen atentos ante la posibilidad de conseguir entradas para uno de los regresos musicales más esperados del año.
Además, el artista aprovechará su estadía para reencontrarse con colegas, recorrer la ciudad y disfrutar del contacto cercano con su público argentino, una relación que se mantiene intacta a lo largo de los años y que vuelve a renovarse con esta esperada serie de conciertos.
