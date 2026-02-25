Preocupación en Gran Hermano: Divina Gloria tuvo que salir de la casa para ser internada
La actriz pasó apenas 24 horas en el reality, hasta que fue derivada a una clínica fuera de la casa por un problema de salud.
El conductor Santiago del Moro sacudió las redes sociales este miércoles con un comunicado urgente respecto a la salud de Divina Gloria, una de las figuras más emblemáticas que ingresó recientemente a Gran Hermano Generación Dorada.
La actriz y referente de los 80, quien había hecho su entrada triunfal apenas el martes, debió abandonar la casa de forma momentánea para recibir asistencia médica especializada.
A través de sus historias de Instagram, Del Moro llevó tranquilidad a los seguidores del reality explicando que la decisión fue tomada por el equipo médico que monitorea a los participantes las 24 horas.
"Divina Gloria será llevada hasta una clínica cercana a la casa para hacerse unos chequeos a pedido de los médicos que atienden a los jugadores", detalló el conductor. El objetivo es evaluar su estado de salud de manera exhaustiva para determinar si puede continuar en la competencia.
Respecto a la continuidad del juego, la producción fue tajante: se aplicará el protocolo de aislamiento que ya se ha utilizado en ediciones anteriores (como sucedió con Furia o en su momento con Diego Maradona).
Esto significa que la actriz será trasladada con auriculares y antifaz para evitar cualquier contacto con el exterior que pueda contaminar su visión del juego. En este febrero de 2026, la incertidumbre reina en la casa mientras sus compañeros esperan noticias sobre la salud de la "divina" del grupo.
Daniela De Lucía abandona Gran Hermano Generación Dorada
La actual edición de Gran Hermano Generación Dorada atraviesa un momento de profunda consternación. Daniela De Lucía, una de las participantes que mayor expectativa había generado desde su ingreso, recibió en las últimas horas la noticia más difícil: el fallecimiento de su padre. Ante este hecho devastador, la comunicadora e influencer tomó la determinación inmediata de retirarse de la competencia para priorizar el acompañamiento a su familia y participar de las exequias.
El anuncio se dio a conocer a través de las plataformas oficiales del programa, donde se detalló el contexto de la pérdida. Según el comunicado emitido por la producción: “Lamentamos profundamente informar que el papá de la participante Daniela De Lucía falleció este miércoles, luego de atravesar diversos problemas de salud que habían motivado su internación”.
