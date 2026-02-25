Preocupación en Gran Hermano: Divina Gloria tuvo que salir de la casa para ser internada

Esto significa que la actriz será trasladada con auriculares y antifaz para evitar cualquier contacto con el exterior que pueda contaminar su visión del juego. En este febrero de 2026, la incertidumbre reina en la casa mientras sus compañeros esperan noticias sobre la salud de la "divina" del grupo.

Daniela De Lucía abandona Gran Hermano Generación Dorada

La actual edición de Gran Hermano Generación Dorada atraviesa un momento de profunda consternación. Daniela De Lucía, una de las participantes que mayor expectativa había generado desde su ingreso, recibió en las últimas horas la noticia más difícil: el fallecimiento de su padre. Ante este hecho devastador, la comunicadora e influencer tomó la determinación inmediata de retirarse de la competencia para priorizar el acompañamiento a su familia y participar de las exequias.

El anuncio se dio a conocer a través de las plataformas oficiales del programa, donde se detalló el contexto de la pérdida. Según el comunicado emitido por la producción: “Lamentamos profundamente informar que el papá de la participante Daniela De Lucía falleció este miércoles, luego de atravesar diversos problemas de salud que habían motivado su internación”.