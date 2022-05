¿El fantasma de Cinthia Fernández apareció en una entrevista a su ex pareja?

Cinthia Fernández Martín Baclini

“Es dificil en una nota poder ser con buenas intenciones y no quiero ser cortante, yo lo hablé todo con ella en su momento y quizás hay cosas que quedaron para hablar también”, dijo Baclini que sufrió la caída de su celular de manera abrupta y no llegó a controlarlo.

Acto seguido, siguió con su relato: “Ahí estoy, ahí estoy, por Dios, cambiemos de tema, salen pantalla humo y corazones, no sé que pasa, me puse nervioso, que no te extrañe que me llame Cinthia”.

“Hoy por hoy no hablamos, ella hizo algunas declaraciones de mi separación y elegí el silencio hasta ahora que estoy hablando con vos, ella habla de la totalidad y no le pregunté nada, yo me enteré por ustedes y estoy bastante alejado”, dijo al respecto Martín.

Y concluyó: “No entro en la letra chica, hoy prefiero pasar de algunas situaciones, lo que hable con ella, lo hable en el ámbito privado, mi lugar lo ocupo bastante bien y hago lo que puedo. Las nenas de Cinthia saben que me pueden llamar pero ahora hace bastante no las veo, imaginate que no me acuerdo la última vez que las vi”.