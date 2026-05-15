Qué reveló la autopsia a Benjamín Scerra, el joven asesinado en Santa Fe

La visión de la fiscalía

Para la fiscalía, la escena donde fue encontrado Benjamín no sería la escena primaria del homicidio, sino simplemente el sitio elegido para abandonar el cadáver. A eso se suma otro dato todavía más perturbador: el fiscal Aquiles Balbi sostuvo que existen elementos que indican que el cuerpo habría sido conservado en un lugar refrigerado antes de ser descartado.

La hipótesis surgió a partir del estado de conservación del cadáver y podría modificar completamente el eje de la investigación. Los investigadores creen que el joven fue asesinado en otro sitio, que el cuerpo permaneció oculto durante varias horas y que luego fue trasladado hasta la zona donde finalmente apareció.

Mientras tanto, la causa ya tiene un menor detenido y al menos un sospechoso prófugo. La fiscalía intenta reconstruir ahora las últimas horas de Benjamín, determinar dónde ocurrió realmente el crimen y establecer quiénes participaron del ataque.

El caso provocó una fuerte conmoción social en Santa Fe no solo por la brutalidad del homicidio, sino también por el perfil de la víctima. Según trascendió, Benjamín tenía un emprendimiento gastronómico y proyectaba ahorrar dinero para terminar sus estudios y viajar a Italia para reencontrarse con su madre.