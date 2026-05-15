Llega una ola de frío extremo a Buenos Aires: cuántos días estaremos cerca de 0 grados en el AMBA
Porteños y bonaerenses deberán prepararse para una seguidilla de días donde las temperaturas mínimas serán verdaderamente heladas.
Tras un viernes y sábado medianamente agradables, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para una ola de frío polar extremo que comenzará este domingo 17 de mayo, con una temperatura mínima rondando los 7° y una máxima que apenas tocará los 15°.
Por ello, los pronosticadores pidieron extremar medidas para sufrir lo menos posible las inclemencias del tiempo.
Cuántos días durará la ola de frío polar extremo
De acuerdo a lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este próximo domingo comienza una ola de frío polar extremo que sacudirá a todos los habitantes del AMBA. La peor noticia en torno a esto es que la misma durará varios días, pudiendo superar una semana con térmicas manteniéndose muy cerca del 0.
En este sentido, el organismo nacional detalló que Buenos Aires estará congelada, al menos, hasta el lunes 25 de mayo, en el feriado del Día de la Patria.
El sitio Meteored coincidió con este pronóstico y destacó que los días helados durarán poco más de una semana con térmicas que oscilarán entre los 6° y los 15°.
De este modo, se recomienda a porteños y bonaerenses a seguir las indicaciones, permanecer refugiados el mayor tiempo posible y tener una buena estufa a mano.
Recomendaciones del SMN ante una ola de frío polar
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Vestite en capas: Usá varias prendas (tipo "cebolla") y tapate siempre la cabeza, manos y cuello.
Ventilá un poco: Dejá una pequeña rendija abierta en la ventana para que circule el aire.
Mirá el fuego: La llama de la estufa debe ser siempre azul. Nunca uses las hornallas para calentar.
Tomá calor: Tomá mucha agua y bebidas calientes (té, mate, caldos).
Evitá salir: Si podés, quedate adentro, especialmente de noche.
Cuidá a los más vulnerables: Prestá atención a bebés, ancianos y mascotas.
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