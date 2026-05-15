Llega una ola de frío extremo a Buenos Aires: cuántos días estaremos cerca de 0 grados en el AMBA

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El sitio Meteored coincidió con este pronóstico y destacó que los días helados durarán poco más de una semana con térmicas que oscilarán entre los 6° y los 15°.

De este modo, se recomienda a porteños y bonaerenses a seguir las indicaciones, permanecer refugiados el mayor tiempo posible y tener una buena estufa a mano.

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Recomendaciones del SMN ante una ola de frío polar

Vestite en capas: Usá varias prendas (tipo "cebolla") y tapate siempre la cabeza, manos y cuello.

Ventilá un poco: Dejá una pequeña rendija abierta en la ventana para que circule el aire.

Mirá el fuego: La llama de la estufa debe ser siempre azul. Nunca uses las hornallas para calentar.

Tomá calor: Tomá mucha agua y bebidas calientes (té, mate, caldos).

Evitá salir: Si podés, quedate adentro, especialmente de noche.

Cuidá a los más vulnerables: Prestá atención a bebés, ancianos y mascotas.