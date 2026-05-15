La encuesta que preocupa al Gobierno mientras Javier Milei aspira a la reelección en 2027
De acuerdo a resultados de la consultora Zubán Córdoba en todo el país, más de la mitad de los argentinos no está dispuesto a apoyar una eventual reelección.
Javier Milei recibió a su jefe de Gabinete durante la mañana de este viernes en la Quinta de Olivos, donde ambos intercambiaron opiniones sobre cuestiones vinculadas a la gestión y, obviamente, el mandatario volvió a brindarle tranquilidad a Manuel Adorni referida a su continuidad en el cargo, a pesar de que ya representa un peso casi insostenible para el Gobierno.
Sin embargo, quien debe estar preocupado es el propio Presidente, teniendo en cuenta que mientras se encontraba reunido con el cuestionado funcionario se conoció un relevamiento del que surge un resultado lapidario: más del 57% de los encuestados respondió que no lo votará ante un eventual intento de reelección en 2027.
El trabajo de la consultora Zubán Córdoba, realizado entre el 25 de abril y el 1 de mayo pasados, que analizó la potencialidad de voto de Milei y otros actores políticos de primera línea, revela que el 57,2% no lo votará en las elecciones presidenciales del año próximo.
En cuanto a la división por grupos etarios, en todos los casos la opción "no lo votaría" supera al "lo votaría". En la franja de 18-30 años, la negatividad es del 45,6%; entre los votantes de 31-45 el porcentual sube al 63,1%; en el segmento de 46-60 años dicha opción marca el 59,3%, y los votantes de más de 60 años el 50,7% tampoco lo votaría en 2027.
Desglosados los resultados por género, entre los varones un 55,7% afirmó que "no lo votaría", un 37% que "lo votaría” y el 7,3% aseguró no saber. Por su parte, entre las mujeres la negatividad del voto asciende al 58,6% y la positividad baja a un 26,3%.
En resumen, de acuerdo a la encuesta de Zubán Córdoba solo el 18,7% de los encuestados respondió con seguridad que lo votará, el 12,7% respondió con un condicional "lo votaría" y un 11,4% aseguró "no saber" qué hará con su voto el año próximo, lo que deja al mandatario con un potencial 30,1% de votantes, similar al porcentaje que La Libertad Avanza (LLA) obtuvo en las primarias de 2023.
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