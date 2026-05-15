La encuesta que preocupa al Gobierno mientras Javier Milei aspira a la reelección en 2027

En cuanto a la división por grupos etarios, en todos los casos la opción "no lo votaría" supera al "lo votaría". En la franja de 18-30 años, la negatividad es del 45,6%; entre los votantes de 31-45 el porcentual sube al 63,1%; en el segmento de 46-60 años dicha opción marca el 59,3%, y los votantes de más de 60 años el 50,7% tampoco lo votaría en 2027.