Cinco italianos murieron mientras buceaban en las islas Maldivas: sólo encontraron uno de los cuerpos
Todavía hay cuatro personas desaparecidas en el Océano Índico tras sumergirse hasta 50 metros para una expedición submarina en las cuevas de corales.
El Ministerio de Exterior de Italia confirmó este viernes la muerte de cinco ciudadanos de ese país durante una expedición submarina en el atolón de Vaavu, en las islas Maldivas. Hasta la fecha sólo se pudo recuperar el cuerpo de una de las víctimas.
Las víctimas fueron identificadas como la profesora Monica Montefalcone y su hija, Giorgia Sommacal, además de Gianluca Benedetti, cuyo cuerpo ya fue recuperado de las aguas del Oceano Índico, y Federico Gualtieri y Muriel Oddenino.
Según informó el medio italiano Corriere della Sera, las cinco personas formaban parte de un equipo más grande, de alrededor de 20 integrantes, que no sufrieron complicaciones.
Por el momento existen dos hipótesis sobre qué puede haberle pasado al grupo de expertos: se les puede haber alterado el suministro de oxígeno, o bien podrían haberse desorientado en la oscuridad de las cuevas.
Mientras los investigadores buscan respuestas, las autoridades de las islas Maldivas ubicaron el cuerpo de Gianluca Benedetti, un instructor de buceo oriundo de Padua, en el norte de Italia, a 60 metros de profundidad en una cueva submarina.
Todavía falta encontrar los cuerpos de Monica Montefalcone, una profesora asociada de la materia de Ecología Marina en la Universidad de Génova, y de su hija de 22 años, Giorgia Sommacal.
Carlo Sommacal, marido y padre del dúo de madre e hija, afirmó que las mujeres habían realizado "más de 500" expediciones de buceo, pero la zona del atolón de Vaavu es conocida por sus corrientes submarinas y por la complejidad de su red de cavernas.
También se busca a la bióloga marina Muriel Oddenino, de 31 años, y a Federico Gualtieri, también de 31, ambos de la región de Piamonte, en el norte de Italia.
Al igual que Benedetti, Gualtieri era un instructor de buceo experimentado con formación académica en Biología marina y Ecología.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia, conocido como Farnesina, informó que su titular, Antonio Tajani, envió el jueves personal adicional a las Maldivas para reforzar el equipo consular.
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