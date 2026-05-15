Cinco italianos murieron mientras buceaban en las islas Maldivas: sólo encontraron uno de los cuerpos

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Todavía falta encontrar los cuerpos de Monica Montefalcone, una profesora asociada de la materia de Ecología Marina en la Universidad de Génova, y de su hija de 22 años, Giorgia Sommacal.

Carlo Sommacal, marido y padre del dúo de madre e hija, afirmó que las mujeres habían realizado "más de 500" expediciones de buceo, pero la zona del atolón de Vaavu es conocida por sus corrientes submarinas y por la complejidad de su red de cavernas.

También se busca a la bióloga marina Muriel Oddenino, de 31 años, y a Federico Gualtieri, también de 31, ambos de la región de Piamonte, en el norte de Italia.

Al igual que Benedetti, Gualtieri era un instructor de buceo experimentado con formación académica en Biología marina y Ecología.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia, conocido como Farnesina, informó que su titular, Antonio Tajani, envió el jueves personal adicional a las Maldivas para reforzar el equipo consular.