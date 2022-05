El mensaje de una madre sobre el trabajo de su hija: es la estrella argentina del sitio porno OnlyFans

En ese contexto, Jesy Fux grabó un video con su madre, quién reconoce lo duro que le resulto que su hija trabaje con el cuerpo pero remarcó que cuando supo que eso la hace feliz compensó cualquier disgusto, al que todavía se sigue acostumbrando.

JesyFux

"Mucha gente me pregunta qué piensa mi mamá de mi trabajo. ¿Vos qué pensas", le pregunta en el video Jesy Fux a su mamá: "A mis 63 años me es como difícil entender lo que hacés, lo hablamos varias veces, una vez me dijiste que eras feliz con lo que hacías para mi fue suficiente".

"Yo la veo tan feliz con lo que hace por más que yo piense 'no lo haría' está bien", agregó la madre de Jesy Fux, la estrella argentina de OnlyFans.

La madre reconoció que aceptar lo que hace su hija significó "un proceso bastante largo, hay que pensar con el corazón porque no está haciéndole mal a nada, está siendo feliz ella con su cuerpo y son sus decisiones".

Sobre el final, la mamá dejó un consejo para otras madres que viven o pueden llegar a vivir lo mismo: "Es muy difícil el camino, pero si uno ama a un hijo tiene que ser feliz con la felicidad de su hija. Es mi única hija y la amo con todo mi corazón"

La palabra de la madre