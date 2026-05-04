Impactantes imágenes complican a Patricio Albacete en la denuncia de Pamela Pombo por intento de femicidio
La personal trainer aportó fotos y videos a la Justicia que serían clave en la causa por violencia de género. Este lunes se realizó la indagatoria del ex Puma.
La causa que involucra a Patricio Albacete sumó un elemento central en las últimas horas: el material audiovisual presentado por su expareja, Pamela Pombo. Las imágenes ya forman parte del expediente judicial y son consideradas piezas clave dentro de la denuncia por tentativa de homicidio y violencia de género.
Según trascendió, el contenido exhibido ante la Justicia mostraría situaciones de agresión y un contexto de violencia que refuerza el relato de la denunciante. Este material fue incorporado tanto en el fuero civil como penal, y será determinante para el análisis de los hechos que investiga el Juzgado Criminal y Correccional N° 11, Secretaría 33.
En paralelo, este lunes se llevó adelante la declaración indagatoria del exjugador, en la que, de acuerdo a fuentes judiciales, optó por centrar su defensa en cuestionamientos hacia Pombo. En su exposición, hizo alusión a supuestas actitudes de “celos”, “violencia” y “toxicidad”, además de mencionar “reclamos de infidelidades”, sin aportar pruebas que desmientan el contenido de las imágenes incorporadas en la causa.
Desde el ámbito judicial fueron contundentes al analizar este tipo de planteos: “Este tipo de manifestaciones configura una estrategia de inversión de roles, mediante la cual se intenta desplazar la responsabilidad hacia la víctima”. Y añadieron: “Tales discursos configuran formas de revictimización, en tanto reproducen estereotipos de género y tienden a desacreditar el relato de quien denuncia”.
Mientras avanza la investigación, las imágenes presentadas aparecen como uno de los ejes más sensibles del expediente. Su valoración será clave para determinar responsabilidades en un caso que sigue sumando repercusiones.
A fines de abril, Pamela Pombo envió a la producción de Sálvese quien pueda (América) un video en el que se ve a su exmarido, el ex Puma Patricio Albacete, agrediéndola mientras ella se encontraba en el piso, en medio de insultos. El material fue emitido en el ciclo conducido por Yanina Latorre y no tardó en viralizarse, generando una fuerte repercusión en redes sociales.
En las imágenes se escuchan frases de extrema violencia. “Hija de remil p..., dejá eso ahí o te mato a piñas”, le gritó, mientras le quitaba el celular de la mano. “No voy a hablar con vos”, respondió la mediática, intentando frenar la situación.
Lejos de calmarse, el exdeportista continuó increpándola y aludió a un reclamo previo por presuntas infidelidades: “¿Cómo me vas a decir esto? Estuviste todo el día. ¿Sabés qué pasa? Mirame, me vas a escuchar“.
Visiblemente afectada por el episodio, la entrenadora cerró el intercambio con un pedido claro: “Estoy enojada. Me estás tocando, dejame en paz”.
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