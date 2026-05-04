Impactantes imágenes complican a Patricio Albacete en la denuncia de Pamela Pombo por intento de femicidio

A fines de abril, Pamela Pombo envió a la producción de Sálvese quien pueda (América) un video en el que se ve a su exmarido, el ex Puma Patricio Albacete, agrediéndola mientras ella se encontraba en el piso, en medio de insultos. El material fue emitido en el ciclo conducido por Yanina Latorre y no tardó en viralizarse, generando una fuerte repercusión en redes sociales.

En las imágenes se escuchan frases de extrema violencia. “Hija de remil p..., dejá eso ahí o te mato a piñas”, le gritó, mientras le quitaba el celular de la mano. “No voy a hablar con vos”, respondió la mediática, intentando frenar la situación.

Lejos de calmarse, el exdeportista continuó increpándola y aludió a un reclamo previo por presuntas infidelidades: “¿Cómo me vas a decir esto? Estuviste todo el día. ¿Sabés qué pasa? Mirame, me vas a escuchar“.

Visiblemente afectada por el episodio, la entrenadora cerró el intercambio con un pedido claro: “Estoy enojada. Me estás tocando, dejame en paz”.