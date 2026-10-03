A qué hora juega la Selección Argentina vs. Burkina Faso: formaciones y cómo ver en vivo

Para este compromiso ante el conjunto africano —que aterrizará este mediodía en Ezeiza tras superar contratiempos logísticos en su vuelo chárter desde Marruecos—, el cuerpo técnico buscará seguir puliendo variantes tácticas. Enfrente estará un seleccionado burkinés que llega con confianza tras cerrar con saldo positivo su arranque en las eliminatorias rumbo a la Copa Africana de Naciones 2027, luego de empatar 1-1 ante Benín y vencer por la mínima a la República Centroafricana como visitante con un gol de Aboubacar Camara.