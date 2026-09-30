Los convocados de Burkina Faso para enfrentar a la Selección Argentina

Argentina cerrará la fecha FIFA el 6 de octubre.

El segundo partido será ante Burkina Faso, el sábado 3 de octubre, desde las 21, en el estadio Monumental. El cierre de esta ventana de amistosos será el martes 6 de octubre, a las 20, frente a Benín, en un encuentro que tendrá además un significado especial porque será el partido de despedida de Messi de la Selección Argentina.