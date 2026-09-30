Los convocados de Burkina Faso para enfrentar a la Selección Argentina
El seleccionado africano viene de vencer a República Centroafricana por la segunda fecha de las Eliminatorias para la Copa Africana de Naciones 2027.
Burkina Faso se prepara para disputar su primer partido ante la Selección Argentina este sábado, desde las 21, en el estadio Monumental. El encuentro será el segundo amistoso que el equipo dirigido por Lionel Scaloni afrontará durante la actual fecha FIFA.
El combinado africano llega al duelo con la "Albiceleste" después de vencer 1-0 a República Centroafricana por la segunda fecha de las Eliminatorias para la Copa Africana de Naciones 2027. El delantero Aboubacar Camara marcó el único gol del encuentro, resultado que le permitió a Burkina Faso alcanzar los cuatro puntos y quedar como líder del Grupo F.
Los convocados de Burkina Faso
- Arqueros: Farid Ouédraogo, Kylian Nikiema y Hervé Koffi.
- Defensores: Arsène Kouassi, Ismaël Maïga, Rachid Gnanou, Edmond Tapsoba, Arthur Zagré, Mamoutou Ouédraogo, Nasser Djiga e Issa Kaboré.
- Mediocampistas: Ismahila Ouédraogo, Lohann Doucet, Julien Bationo, Rachid Kouda, Axel Taonsa y Bebel Doumbia.
- Delanteros: Dango Ouattara, Georgi Minoungou, Abdoul Tapsoba, Ousséni Bouda, Landry Kaboré, Elohim Kaboré, Lassina Traoré y Aboubacar Camara.
Los partidos de Argentina en la Fecha FIFA
El encuentro de este miércoles ante Bolivia será el primero de los tres amistosos que Argentina disputará durante esta fecha FIFA. Luego del compromiso en Córdoba, el seleccionado se trasladará a Buenos Aires para enfrentar a Burkina Faso y Benín, ambos en el estadio Monumental.
El segundo partido será ante Burkina Faso, el sábado 3 de octubre, desde las 21, en el estadio Monumental. El cierre de esta ventana de amistosos será el martes 6 de octubre, a las 20, frente a Benín, en un encuentro que tendrá además un significado especial porque será el partido de despedida de Messi de la Selección Argentina.
Para este último duelo también fueron invitados los campeones del mundo en Qatar 2022, quienes acompañarán al capitán en su despedida del seleccionado argentino. Sin embargo, Paulo Dybala y Nahuel Molina no podrán estar presentes debido a que la Roma no les concedió permiso para viajar a la Argentina.
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