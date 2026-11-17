"No vamos a sumar a nadie": Lionel Scaloni despidió a Walter Samuel y habló del futuro del cuerpo técnico
Tras la goleada ante Costa Rica, el entrenador de la Selección Argentina tuvo emotivas palabras para el saliente ayudante.
Tras la contundente goleada de la Selección Argentina frente a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, el entrenador Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa cargada de emoción en la que despidió oficialmente a Walter Samuel, quien deja el cuerpo técnico para iniciar su propia carrera como director técnico principal.
El DT campeón del mundo destacó el rol fundamental que tuvo el "Muro" en todas las conquistas del ciclo y confirmó que, por el momento, no sumarán a ningún reemplazante.
"No vamos a sumar a nadie. Somos siete y creemos que con siete, sobran... Yo creo que estamos bien. Venimos de hacerle un pequeño homenaje y se notaba una pérdida importante, porque ha sido gran parte de ayuda a todo lo que se ganó", expresó Scaloni ante los medios tras el cierre de la fecha FIFA.
Con una mezcla de afecto y humor, el técnico de Pujato dejó abierta una puerta a futuro: "En principio no lo vamos a reemplazar porque es irremplazable y seguiremos con nuestra manera de ser. Y si en un futuro vemos que nos echamos en falta, lo llamo y vemos qué hace. Y si no está, veremos qué hacemos".
Lionel Scaloni destacó a Walter Samuel en su despedida de la Selección Argentina
Al profundizar sobre el impacto que genera la partida de quien fue uno de sus principales laderos desde el inicio del proceso en 2018, Scaloni puso el foco tanto en su aporte futbolístico como en la calidad humana del grupo de trabajo que se forjó en las divisiones formativas de la AFA.
"La baja de Walter Samuel, más allá del punto de vista técnico, es muy importante porque ha sido gran parte en la ayuda de todo lo que se ganó. Fue parte del núcleo de nuestro cuerpo técnico durante este tiempo", remarcó el entrenador.
Al recordar los orígenes del cuerpo técnico junto a Pablo Aimar, Roberto Ayala y el resto de sus colaboradores, subrayó la sintonía personal del grupo: "Nosotros nos encontramos con el cuerpo técnico de la Selección y tenemos una amistad que perdura de cuando estábamos en las Juveniles".
De este modo, la "Albiceleste" cerró su último compromiso del año con una victoria en la cancha y un emotivo adiós puertas adentro, despidiendo a uno de los arquitectos silenciosos de la época más gloriosa del seleccionado nacional.
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