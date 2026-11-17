"La baja de Walter Samuel, más allá del punto de vista técnico, es muy importante porque ha sido gran parte en la ayuda de todo lo que se ganó. Fue parte del núcleo de nuestro cuerpo técnico durante este tiempo", remarcó el entrenador.

Al recordar los orígenes del cuerpo técnico junto a Pablo Aimar, Roberto Ayala y el resto de sus colaboradores, subrayó la sintonía personal del grupo: "Nosotros nos encontramos con el cuerpo técnico de la Selección y tenemos una amistad que perdura de cuando estábamos en las Juveniles".

De este modo, la "Albiceleste" cerró su último compromiso del año con una victoria en la cancha y un emotivo adiós puertas adentro, despidiendo a uno de los arquitectos silenciosos de la época más gloriosa del seleccionado nacional.