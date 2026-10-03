Lautaro Martínez igualó a Kun Agüero como tercer goleador histórico de la Selección: la vieja chicana viral
El "Toro" alcanzó al ex Independiente en la tabla histórica y en las redes sociales se acordaron de una vieja chicana que vuelve a hacerse viral.
La noche en el estadio Monumental dejó mucho más que el rodaje del equipo de Lionel Scaloni frente a Burkina Faso. Con el tanto convertido en el transcurso del encuentro de este sábado, Lautaro Martínez sigue agigantando su leyenda con la camiseta "albiceleste": llegó a su gol número 42 en la Selección Argentina.
El dato no es menor ya que el "Toro" alcanzó así a Sergio "Kun" Agüero en el podio histórico, transformándose en el tercer máximo artillero de todos los tiempos de la Selección Argentina.
La conquista del delantero del Inter desató una fiesta inmediata tanto en las tribunas de Núñez como en el universo digital, donde los usuarios no tardaron en celebrar la marca y, de paso, recuperar y viralizar una inolvidable y vieja chicana del propio Kun Agüero.
"Vamos a ver si llega a 50...", la vieja chicana de Kun Agüero a Lautaro Martínez que se vuelve a viralizar
El hito alcanzado por el "Toro" revivió automáticamente aquel divertido y ruidoso episodio ocurrido en 2020, cuando Agüero —por entonces delantero del Manchester City— protagonizó un divertido cruce en pleno streaming.
En medio de una charla virtual con sus seguidores y habituales compañeros de transmisión, uno de los integrantes del vivo chicaneó al ex Independiente afirmando que prefería a Lautaro Martínez.
Lejos de esquivar el guiño futbolero y fiel a su estilo frontal, el Kun reaccionó con una chicana desafiante mirando a cámara: “Vamos a ver si llega a 50 goles en la Selección”.
La frase recorrió rápidamente los portales deportivos y generó debate en redes, lo que obligó al propio Agüero a realizar un descargo días después en otro de sus vivos para poner paños fríos y aclarar el contexto de sus palabras.
“Vi el video para ver de qué manera fue y fue jodiendo. Dije ‘a ver si llega a 50, vamos a ver’... y después, lo peor fue que cortan el video y, a ustedes —mirando y señalando la cámara—, ¿por qué no ponen cuando hablo de Lautaro? Cuando digo que si él se lo propone puede llegar a los 50 goles porque es un buen delantero y a mí me gusta. ¿Por qué no ponen esas cosas? ¿Por qué? Pregúntenselo. Quieren buscar cositas y no las van a encontrar. Se lo digo a ustedes. No van a encontrar nada, porque Lautaro sabe quién soy”, lanzó por entonces con evidente tono de disgusto ante la manipulación parcial de la broma.
Años después de aquel divertido contrapunto de arstirud y compañerismo, la profecía y el desafío amistoso del Kun están cada vez más cerca de cumplirse: con 42 gritos en su haber y la voracidad goleadora intacta, Lautaro Martínez acecha la línea de los cincuenta festejos y consolida su apellido en la historia grande del fútbol argentino.
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