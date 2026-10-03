Lautaro Martínez igualó a Kun Agüero como tercer goleador histórico de la Selección: la vieja chicana viral

Lejos de esquivar el guiño futbolero y fiel a su estilo frontal, el Kun reaccionó con una chicana desafiante mirando a cámara: “Vamos a ver si llega a 50 goles en la Selección”.

La frase recorrió rápidamente los portales deportivos y generó debate en redes, lo que obligó al propio Agüero a realizar un descargo días después en otro de sus vivos para poner paños fríos y aclarar el contexto de sus palabras.

“Vi el video para ver de qué manera fue y fue jodiendo. Dije ‘a ver si llega a 50, vamos a ver’... y después, lo peor fue que cortan el video y, a ustedes —mirando y señalando la cámara—, ¿por qué no ponen cuando hablo de Lautaro? Cuando digo que si él se lo propone puede llegar a los 50 goles porque es un buen delantero y a mí me gusta. ¿Por qué no ponen esas cosas? ¿Por qué? Pregúntenselo. Quieren buscar cositas y no las van a encontrar. Se lo digo a ustedes. No van a encontrar nada, porque Lautaro sabe quién soy”, lanzó por entonces con evidente tono de disgusto ante la manipulación parcial de la broma.

Años después de aquel divertido contrapunto de arstirud y compañerismo, la profecía y el desafío amistoso del Kun están cada vez más cerca de cumplirse: con 42 gritos en su haber y la voracidad goleadora intacta, Lautaro Martínez acecha la línea de los cincuenta festejos y consolida su apellido en la historia grande del fútbol argentino.