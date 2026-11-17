Dibu Martínez alcanzó una marca histórica en la Selección Argentina: "Queremos volver a enamorar a la gente"
El arquero volvió este martes luego de su lesión, lució la cinta de capitán y completó otra valla invicta para alcanzar un récord.
La goleada por 7-0 frente a Costa Rica disputada este martes en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba dejó mucho más que el cierre de año para la Selección Argentina. En una noche redonda para el combinado nacional, Dibu Martínez volvió a custodiar los tres palos tras su ausencia ante Uruguay y logró alcanzar una marca histórica.
El arquero con presente en el fútbol inglés alcanzó las 47 vallas invictas con la camiseta celeste y blanca, igualando de esta manera la emblemática marca que ostentaba en solitario Sergio "Chiquito" Romero, y quedando a un solo partido de convertirse en el guardameta con mayor cantidad de arcos en cero en la historia de la Selección.
Los números del récord de Dibu Martínez en la Selección Argentina
Si bien ambos arqueros comparten la cima histórica, la estadística fina expone una impresionante efectividad por parte del marplatense.
Mientras que "Chiquito" Romero alcanzó las 47 vallas invictas en 96 presentaciones (un 48,96% de eficacia), Dibu Martínez llegó a la misma línea en apenas 71 partidos desde su debut en junio de 2021, lo que representa un 65,71% de arcos en cero. El podio histórico de esta selecta lista lo completa Roberto "Pato" Abbondanzieri con 22 vallas invictas.
Tras la victoria y la concreción del récord, el arquero campeón del mundo dialogó con la prensa, valoró el esfuerzo del plantel en este tramo de transición y se refirió a su reciente recuperación física.
"Sabíamos que teníamos que dar un esfuercito más, y queríamos ganar en esta etapa ya sin Leo. Los chicos aman y viven estar acá, de a poco se van adaptando", sostuvo el arquero que lució este martes la cinta de capitán.
Respecto al sentido de pertenencia y su lesión, Dibu expresó: "Jugamos por nuestro país y queremos volver a enamorar a la gente. Me pasaron varias cosas, ahora la fractura de mandíbula, y necesitaba estar bien porque mis compañeros me necesitan al cien por ciento".
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