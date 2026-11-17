"Sabíamos que teníamos que dar un esfuercito más, y queríamos ganar en esta etapa ya sin Leo. Los chicos aman y viven estar acá, de a poco se van adaptando", sostuvo el arquero que lució este martes la cinta de capitán.

Respecto al sentido de pertenencia y su lesión, Dibu expresó: "Jugamos por nuestro país y queremos volver a enamorar a la gente. Me pasaron varias cosas, ahora la fractura de mandíbula, y necesitaba estar bien porque mis compañeros me necesitan al cien por ciento".