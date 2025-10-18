A qué hora y cómo ver a Franco Colapinto este sábado en el Gran Premio de Estados Unidos

La tabla de posiciones es un reflejo de esta intensa paridad: el líder, Oscar Piastri, acumula 336 puntos, pero su compañero de equipo Lando Norris no le da tregua, manteniéndose a una distancia mínima de solo 22 unidades. A pesar de que la brecha es mayor, Max Verstappen, tercero con 273 puntos, aún conserva una tenue esperanza de meterse en la disputa por el título. Cabe señalar que la reciente victoria de George Russell (Mercedes) en Singapur inyectó más dramatismo, al romper la racha de triunfos del equipo británico y reafirmar la feroz competencia entre las principales escuderías.