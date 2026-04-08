A River se le escapó el triunfo: igualó 1-1 con Blooming en su debut en Copa Sudamericana

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Cómo llegan ambos equipos al duelo

El equipo dirigido por Eduardo “Chacho” Coudet llega a este debut en un momento sumamente positivo. Desde su llegada al banco de suplentes, el entrenador logró un inicio perfecto con cuatro victorias consecutivas, lo que generó un cambio de clima en el plantel y renovó la confianza de cara a los desafíos que se avecinan. Además, en el ámbito local, se encuentra bien posicionado en el Torneo Apertura, donde ocupa el segundo lugar de la Zona B con 23 puntos, a tan solo tres del líder Independiente Rivadavia.

La Sudamericana no es un territorio desconocido para el “Millonario”, que supo conquistarla en 2014 en una campaña inolvidable. Aquella consagración incluyó una semifinal histórica ante Boca, recordada por el penal que Marcelo Barovero le detuvo a Emmanuel Gigliotti, y una final en la que superó a Atlético Nacional para levantar el trofeo. Sin embargo, su última participación fue en 2015, cuando quedó eliminado en semifinales frente a Huracán, lo que marcó el inicio de una larga ausencia en este certamen.

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Del otro lado estará Blooming, que llega con buen impulso tras superar la fase previa con una contundente victoria por 3-0 ante San Antonio Bulo Bulo. El equipo boliviano también viene de un arranque prometedor en su liga local, donde goleó 5-0 a Guaribá en la primera jornada, lo que refuerza su confianza de cara a este compromiso internacional.

El contexto no será sencillo para la institución de Núñez, que deberá adaptarse a las condiciones propias de jugar en Bolivia, donde factores como la altura y el clima suelen incidir en el rendimiento. En ese sentido, la experiencia del plantel y el buen momento futbolístico serán claves para intentar comenzar con el pie derecho. Con una mezcla de historia, presente y expectativas, afronta este regreso a la Sudamericana con la intención de volver a ser protagonista en el continente.