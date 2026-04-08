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A River se le escapó el triunfo: igualó 1-1 con Blooming en su debut en Copa Sudamericana
El equipo de Eduardo Coudet inició su participación tras más de una década de ausencia, con un presente sólido que alimenta la ilusión de pelear el título.
EN VIVO
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23:38
Todo igualado: River empató 1-1 con Blooming en Bolivia
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22:44
Blooming iguala el duelo ante River con gol de Anthony Vásquez
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22:20
Final del PRIMER TIEMPO: River lo gana con uno menos
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Con 10 jugadores, River lo gana en Bolivia: Driussi puso en ventaja al Millo
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Malas noticias en el arranque: expulsaron a Martínez Quarta
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Arrancó el partido: seguí el resultado en vivo acá
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21:12
Cómo llegan ambos equipos al duelo
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21:11
Formaciones del encuentro
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21:10
Blooming vs. River: otros datos
River comenzó este miércoles una nueva aventura internacional con un condimento especial: su regreso a la Copa Sudamericana 2026 después de 11 años. Desde las 21:30, el conjunto de Núñez visitó a Blooming en el estadio Ramón Aguilera Costas, en el marco de la primera fecha del Grupo H, con un empate que dejó sabor a poco.
El encuentro contó con el arbitraje del colombiano Andrés Rojas, acompañado en el VAR por su compatriota David Rodríguez.
Blooming vs. River: minuto a minuto
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