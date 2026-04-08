Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver a Blooming vs. River EN VIVO online por Copa Sudamericana
Conocé las opciones para seguir en vivo Blooming vs. River por la primera fecha de la Copa Sudamericana. Magis TV y Pelota Libre están prohibidos.
Tras una ausencia de 11 años en el certamen, River hace su debut oficial en el Grupo H de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Ramón Aguilera Costas a partir de las 21:30. La terna arbitral será íntegramente colombiana, con Andrés Rojas como juez principal y David Rodríguez a cargo del VAR.
El presente del "Millonario", bajo la conducción técnica de Eduardo “Chacho” Coudet, es inmejorable. Desde que asumió el cargo, el entrenador encadena un pleno de cuatro triunfos en igual cantidad de partidos. Esta racha positiva se traslada al plano doméstico: River marcha segundo en la Zona B del Torneo Apertura con 23 unidades, acechando de cerca al puntero, Independiente Rivadavia, que le saca solo tres puntos de ventaja.
Por su parte, Blooming llega entonado y listo para dar batalla. El conjunto boliviano accedió a esta instancia tras despachar con un sólido 3-0 a San Antonio Bulo Bulo en la fase preliminar. Su actualidad en la liga local también es auspiciosa, ya que viene de propinarle un contundente 5-0 a Guaribá en la jornada inaugural, resultado que llega como una inyección de confianza para recibir al equipo argentino.
Qué canal pasa el partido de River por TV
Para aquellos hinchas que deseen seguir el minuto a minuto desde la comodidad de sus hogares, el duelo copero contará con transmisión oficial a través de la pantalla de DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicación de DirecTV GO.
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Formaciones de Blooming vs. River por la Copa Sudamericana 2026
- Blooming: Braulio Uraezaña; Miguel Villaroel, Eduardo Álvarez, Gabriel Valverde, Diago Giménez, Roberto Melgar; Matías Abisab, Danny Bejarano, Roberto Hinojosa; Bayron Garcés y César Menacho. DT: Mauricio Soria.
- River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña o Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Ian Subiabre o Juan Cruz Meza; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.
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