Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver a Blooming vs. River EN VIVO online por Copa Sudamericana

Por su parte, Blooming llega entonado y listo para dar batalla. El conjunto boliviano accedió a esta instancia tras despachar con un sólido 3-0 a San Antonio Bulo Bulo en la fase preliminar. Su actualidad en la liga local también es auspiciosa, ya que viene de propinarle un contundente 5-0 a Guaribá en la jornada inaugural, resultado que llega como una inyección de confianza para recibir al equipo argentino.