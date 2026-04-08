Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Blooming vs. River

Del otro lado estará Blooming, que llega con buen impulso tras superar la fase previa con una contundente victoria por 3-0 ante San Antonio Bulo Bulo. El equipo boliviano también viene de un arranque prometedor en su liga local, donde goleó 5-0 a Guaribá en la primera jornada, lo que refuerza su confianza de cara a este compromiso internacional.