Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Blooming vs. River
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Blooming vs. River por la Copa Sudamericana 2026.
Después de 11 años y en el marco de la primera fecha del Grupo H, River volverá a jugar la Copa Sudamericana 2026. Desde las 21:30, el conjunto de Núñez visitará a Blooming en el estadio Ramón Aguilera Costas, con el arbitraje del colombiano Andrés Rojas, acompañado en el VAR por su compatriota David Rodríguez.
El equipo dirigido por Eduardo “Chacho” Coudet llega a este debut en un momento sumamente positivo. Desde su llegada al banco de suplentes, el entrenador logró un inicio perfecto con cuatro victorias consecutivas. Además, en el ámbito local, se encuentra bien posicionado en el Torneo Apertura, donde ocupa el segundo lugar de la Zona B con 23 puntos, a tan solo tres del líder Independiente Rivadavia.
Del otro lado estará Blooming, que llega con buen impulso tras superar la fase previa con una contundente victoria por 3-0 ante San Antonio Bulo Bulo. El equipo boliviano también viene de un arranque prometedor en su liga local, donde goleó 5-0 a Guaribá en la primera jornada, lo que refuerza su confianza de cara a este compromiso internacional.
El contexto no será sencillo para la institución de Núñez, que deberá adaptarse a las condiciones propias de jugar en Bolivia, donde factores como la altura y el clima suelen incidir en el rendimiento.
Formaciones de Blooming vs. River por la Copa Sudamericana 2026
- Blooming: Braulio Uraezaña; Miguel Villaroel, Eduardo Álvarez, Gabriel Valverde, Diago Giménez, Roberto Melgar; Matías Abisab, Danny Bejarano, Roberto Hinojosa; Bayron Garcés y César Menacho. DT: Mauricio Soria.
- River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña o Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Ian Subiabre o Juan Cruz Meza; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.
Cómo ver en vivo Blooming vs. River
La televisación estará a cargo de DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicación de DirecTV GO.
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