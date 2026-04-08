Los 11 de Coudet para que River inicie su camino en Bolivia en la Copa Sudamericana

River inicia su camino en la Copa Sudamericana 2026 y Eduardo Coudet ya tiene en mente la formación con la que buscará comenzar con el pie derecho ante Blooming, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Luego de una contundente victoria frente a Belgrano, el entrenador apuntó a sostener la estructura que le viene dando resultados, aunque tuvo que resolver algunas ausencias obligadas y ciertas dudas en el mediocampo.