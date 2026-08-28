Adiós Coudet, hola Ponzio: el DT interino de River ya dirigió su primera práctica

El exjugador se venía desempeñando como directivo del club presidido por Di Carlo, fue elegido para asumir la conducción del plantel profesional de manera provisional y tendrá su prueba de fuego el próximo domingo desde las 15, cuando sus dirigidos visiten al Taladro por el Torneo Clausura.

El comunicado de River

River Plate informa que Leonardo Ponzio asumirá como entrenador interino del plantel profesional y este jueves por la tarde estará al frente de la práctica.

Capitán y uno de los grandes referentes del Club en los últimos años, conquistó 17 títulos en dos ciclos y doce años como jugador.

El cuerpo técnico estará conformado por Marcelo Escudero y Christian Manfredi como ayudantes de campo y los preparadores físicos Cristian Segura y Nicolás Paolorossi.