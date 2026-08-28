Adiós Coudet, hola Ponzio: el DT interino de River ya dirigió su primera práctica
El histórico de River dirigió este jueves la primera práctica del plantel profesional con la mira puesta en el compromiso del próximo domingo ante Banfield.
Como ya se informó, el ciclo de Eduardo Coudet como entrenador de River llegó a su punto final horas después de la eliminación por penales en octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe en el Estadio Monumental.
Casi simultáneamente al anuncio, la institución de Núñez confirmaba que un referente tomaba las riendas interinamente del primer equipo: Leonardo Ponzio, excapitán y emblema histórico del club, quien ya dirigió la práctica programada para la tarde de este mismo jueves.
“Creemos que tiene todas las aptitudes y se ha preparado en todo este tiempo junto con nosotros para administrar esta situación de transición”, decía Stefano Di Carlo durante la conferencia de prensa que brindó tras la penosa salida de Coudet.
En el predio de Cantilo también estuvieron los colaboradores más cercanos del exmediocampista: los ayudantes de campo Marcelo Escudero y Christian Manfredi y los preparadores físicos Cristian Segura y Nicolás Paolorossi.
Al frente de su primer entrenamiento, Ponzio encabezó ejercicios regenerativos sin trabajos tácticos, que se realizarían este viernes con algunos ensayos que le permitan armar su primera formación titular para el estreno ante Banfield en el Estadio Florencio Sola.
El exjugador se venía desempeñando como directivo del club presidido por Di Carlo, fue elegido para asumir la conducción del plantel profesional de manera provisional y tendrá su prueba de fuego el próximo domingo desde las 15, cuando sus dirigidos visiten al Taladro por el Torneo Clausura.
El comunicado de River
River Plate informa que Leonardo Ponzio asumirá como entrenador interino del plantel profesional y este jueves por la tarde estará al frente de la práctica.
Capitán y uno de los grandes referentes del Club en los últimos años, conquistó 17 títulos en dos ciclos y doce años como jugador.
El cuerpo técnico estará conformado por Marcelo Escudero y Christian Manfredi como ayudantes de campo y los preparadores físicos Cristian Segura y Nicolás Paolorossi.
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