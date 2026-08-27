Chacho Coudet dejó de ser el entrenador de River: "Lo mejor es darle un punto final"
El entrenador confirmó su salida en conferencia de prensa junto a los dirigentes tras la caída ante Independiente Santa Fe. Los números de uno de los ciclos más breves de la historia del club.
El ciclo de Eduardo Coudet al frente de River llegó a su punto final. La dolorosa eliminación por penales ante Independiente Santa Fe en el Estadio Monumental, por los octavos de final de la Copa Sudamericana, terminó de acelerar un desenlace que se venía gestando. En conferencia de prensa y acompañado por el presidente Stéfano Di Carlo y el mánager Enzo Francescoli, el entrenador anunció oficialmente su desvinculación de la institución de Núñez.
River, la salida de Eduardo Coudet y la eliminación en la Copa Sudamericana
La derrota frente al conjunto colombiano fue la gota que rebasó el vaso en un tramo de la temporada sumamente adverso para el cuerpo técnico. "Esta segunda mitad no hemos arrancado bien. Hemos dicho desde un principio que había un proceso con la conciencia de que ese proceso en River es insostenible en cuanto al tiempo sin los resultados", expresó el Chacho ante los micrófonos, dejando en claro que la falta de objetivos cumplidos volvió inviable su permanencia en el cargo.
En su análisis sobre la fatídica noche en Núñez, el estratega no ocultó su desazón por el trámite del encuentro que decretó el final de su etapa: "Ayer era un partido para golear tranquilamente y terminamos sin la clasificación en la copa". Las palabras del DT reflejaron la frustración de un plantel que no logró traducir la superioridad del juego en el marcador y terminó pagando un precio demasiado alto desde los doce pasos.
El paso del Chacho por el banco millonario se transformó en uno de los más breves de la historia reciente del club, acumulando apenas 27 partidos oficiales. Si bien la paciencia de la dirigencia se mantuvo hasta el cruce continental, el ciclo ya venía severamente desgastado por una seguidilla de golpes duros: la derrota en el superclásico como local, la caída en la final frente a Belgrano, la prematura eliminación ante Aldosivi en la Copa Argentina y un flojo arranque en el Torneo Clausura con cuatro caídas consecutivas.
Sin margen para el error y golpeado en el plano internacional, River se queda sin DT en un momento clave del año. Ahora, la comisión directiva encabezada por Di Carlo deberá moverse con rapidez en el mercado de pases para definir al sucesor que asuma la responsabilidad de reordenar el fútbol profesional del club.
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