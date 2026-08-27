Chacho Coudet dejó de ser el entrenador de River: "Lo mejor es darle un punto final"

River, la salida de Eduardo Coudet y la eliminación en la Copa Sudamericana

La derrota frente al conjunto colombiano fue la gota que rebasó el vaso en un tramo de la temporada sumamente adverso para el cuerpo técnico. "Esta segunda mitad no hemos arrancado bien. Hemos dicho desde un principio que había un proceso con la conciencia de que ese proceso en River es insostenible en cuanto al tiempo sin los resultados", expresó el Chacho ante los micrófonos, dejando en claro que la falta de objetivos cumplidos volvió inviable su permanencia en el cargo.