El Gobierno firmó el decreto 242/2022 y suspenderán la licencia de conducir a quienes reiteren esta falta.

Descuento de 5 puntos: equivale a perder de forma inmediata una cuarta parte del puntaje total de la Licencia Nacional de Conducir.

Multas económicas: los montos van de las 150 a las 500 unidades fijas, dependiendo de la gravedad o reincidencia.

Escuchar música vs. usar auriculares

La legislación aclara que la música dentro del automóvil no está prohibida de manera general. El foco de la sanción recae específicamente sobre el aislamiento auditivo que generan los auriculares o los monitores que distraigan la atención visual del conductor, impidiendo escuchar bocinas, sirenas o el entorno del tránsito.

La acumulación de esta y otras infracciones puede derivar en el agotamiento total del puntaje, lo que genera la inhabilitación temporal para conducir y la quita del registro.

Las sanciones por la pérdida de puntos: ¿por cuánto tiempo suspenden la licencia?

Al quedar con el marcador en cero, los conductores ingresan a un listado de inhabilitación temporal cuyas penas se agravan ante la reincidencia:

Primera quita total: Inhabilitación para conducir por 60 días (se reduce a 30 días para licencias profesionales). Es obligatorio realizar y aprobar un curso de reeducación vial.

Segunda quita total: Suspensión de la licencia por 120 días (60 días para conductores profesionales) más el curso correspondiente.

Tercera quita total: Inhabilitación por 180 días. En caso de reiterar la falta por cuarta vez o más, el tiempo de sanción continuará duplicándose de manera sucesiva.

¿Cómo restablecer los puntos del registro de conducir de forma segura?

Existen vías normativas concretas para recobrar el saldo del scoring cuando se han sufrido quitas, según el procedimiento oficial:

Por transcurso del tiempo: Al acumular un período de 2 años continuos sin registrar ninguna infracción en el historial, el sistema acredita automáticamente la totalidad del puntaje original (20 puntos).

Por capacitación vial: Al realizar y aprobar las instancias de capacitación técnica en seguridad vial. Cada taller acreditado otorga hasta 4 puntos de saldo favorable. Esta opción puede utilizarse una vez cada 2 años para licencias particulares, mientras que para los registros de categoría profesional el plazo mínimo de rehabilitación se reduce a 1 año.

¿Cómo saber cuántos puntos tengo?