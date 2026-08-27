El Gobierno avala la Ley 26.541, traslada un feriado y hay fin de semana largo en septiembre: cómo queda

Ante la particularidad de que este año el calendario marca que el 26 de septiembre cae sábado, las entidades gremiales y empresariales avanzaron en las resoluciones necesarias para trasladar el asueto al lunes 28 de septiembre, garantizando de esta manera un fin de semana largo para todo el sector comprendido bajo el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 (supermercados, mayoristas, indumentaria y electrodomésticos).