El Gobierno avala la Ley 26.541, traslada un feriado y hay fin de semana largo en septiembre: cómo queda
Aunque la fecha cae sábado este año, las resoluciones vigentes y los acuerdos sindicales permiten trasladar el feriado, formando un descanso extendido
Buenas noticias para los trabajadores mercantiles, que serán de momento uno de los afortunados con un asueto y fin de semana largo en septiembre, justo el único mes sin feriados nacionales, en el marco del Día del Empleado de Comercio.
Ante la particularidad de que este año el calendario marca que el 26 de septiembre cae sábado, las entidades gremiales y empresariales avanzaron en las resoluciones necesarias para trasladar el asueto al lunes 28 de septiembre, garantizando de esta manera un fin de semana largo para todo el sector comprendido bajo el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 (supermercados, mayoristas, indumentaria y electrodomésticos).
La conmemoración, que tiene su origen histórico en la sanción de la Ley 11.729 de 1933 —pionera en establecer derechos como vacaciones pagas, indemnización y preaviso—, quedó formalmente instituida como jornada de descanso obligatorio mediante la Ley 26.541 sancionada en 2009.
Día del Empleado de Comercio: alcances del feriado
Con el traslado oficializado al lunes, los trabajadores alcanzados disfrutarán del beneficio con los mismos efectos legales y económicos que un feriado nacional, amparados por las resoluciones y normativas de liquidación vigentes:
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Sin descuentos: Quienes no presten tareas durante la jornada percibirán su salario habitual de manera íntegra, sin sufrir ningún tipo de descuento.
Pago con recargo: En caso de que el empleado deba trabajar, la prestación debe acordarse previamente y la jornada se abonará con un recargo del 100%, aplicando los criterios de los feriados nacionales.
Derecho al descanso: El trabajador no está obligado a prestar servicios durante esta fecha especial. Si opta por trabajar, le corresponde el adicional mencionado, aunque no se genera un franco compensatorio posterior de forma obligatoria.
De esta manera, gracias a la articulación de las resoluciones sectoriales entre la FAECYS y las cámaras empresarias, el feriado mercantil dejará atrás el fin de semana para transformarse en un descanso XL que aliviará al sector comercial.
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