River: quién es Cristian Manfredi el integrante del cuerpo técnico que fue DT principal
Cristian Manfredi se suma al cuerpo técnico de River. Conocé la trayectoria del exdefensor que acompañará a Leonardo Ponzio en esta nueva etapa.
Tras los recientes cambios, Cristian Manfredi asume un rol fundamental como integrante del flamante cuerpo técnico de River Plate. Con un extenso recorrido formativo, el exfutbolista buscará aportar toda su experiencia profesional y su visión táctica para potenciar al plantel de primera división durante este nuevo ciclo deportivo.
El extenso currículum de Cristian Manfredi en el fútbol
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El actual entrenador cuenta con una amplia trayectoria tanto dentro como fuera del campo de juego, habiendo pasado por diversas instituciones del fútbol argentino y sudamericano:
- Carrera como jugador:
- Nacido en Olivos en 1973, se desempeñó como defensor profesional desde su debut en Platense en 1992.
- Su recorrido incluye pasos por Talleres de Remedios de Escalada, San Martín de San Juan, Instituto de Córdoba y Olimpo de Bahía Blanca, retirándose finalmente en 2005.
- Sus inicios como DT y su paso por River:
- Comenzó su etapa formativa en Ferro en 2008 y luego pasó a River Plate en 2010, donde se consagró campeón dirigiendo a la séptima división (categoría 1994) y formó a figuras destacadas como Sebastián Driussi, Guido Rodríguez y Lucas Ocampos.
- Experiencia en Primera División:
- Trabajó en las divisiones formativas y la Reserva de San Lorenzo, donde se coronó campeón en 2014 y 2015.
- Luego asumió como asistente técnico de Claudio Biaggio en la Primera del club entre 2017 y 2018, logrando la clasificación a la Copa Libertadores.
- Trayectoria internacional reciente:
- Tras dirigir como técnico principal a Deportivo Armenio y Talleres de Escalada, se sumó como asistente de Lucas Bovaglio.
- Juntos trabajaron en Instituto de Córdoba, Guaraní de Paraguay y Palestino de Chile, donde alcanzaron los octavos de final de la Copa Sudamericana 2024 y clasificaron al torneo internacional de 2025.
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