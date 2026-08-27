Comunicado oficial de River: el nuevo cuerpo técnico tras la salida de Eduardo Coudet
River Plate confirmó hoy quiénes integran el nuevo cuerpo técnico interino tras la repentina salida de Eduardo Coudet. Leonardo Ponzio será el nuevo DT.
Luego de la desvinculación de Eduardo Coudet, River Plate emitió un comunicado oficial para anunciar la conformación de su nuevo cuerpo técnico interino. La institución de Núñez confirmó que un histórico referente tomará las riendas del primer equipo y dirigirá la próxima práctica programada para este mismo jueves por la tarde.
Cómo estará conformado el nuevo cuerpo técnico de River Plate
Con la intención de mantener la estabilidad deportiva durante esta etapa de transición, la dirigencia millonaria oficializó los nombres que acompañarán al plantel profesional:
- Leonardo Ponzio, ex capitán y emblema histórico del club, asumirá la máxima responsabilidad como entrenador interino.
- El equipo de trabajo técnico contará con la presencia de Marcelo Escudero y Christian Manfredi, quienes se desempeñarán como ayudantes de campo.
- La preparación física de los jugadores quedará bajo las órdenes de los preparadores Cristian Segura y Nicolás Paolorossi.
A continuación, el texto publicado por la institución:
Comunicado oficial de River
River Plate informa que Leonardo Ponzio asumirá como entrenador interino del plantel profesional y este jueves por la tarde estará al frente de la práctica.
Capitán y uno de los grandes referentes del Club en los últimos años, conquistó 17 títulos en dos ciclos y doce años como jugador.
El cuerpo técnico estará conformado por Marcelo Escudero y Christian Manfredi como ayudantes de campo y los preparadores físicos Cristian Segura y Nicolás Paolorossi.
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