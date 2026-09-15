Al borde de la hazaña: Platense venció 2-1 Fluminense y quedó eliminado de la Copa Libertadores

Gol de Fluminense
Gran contragolpe del conjunto visitante, en el que Hulk asistió a Canobbio para el descuento que le sirve el "Flu" para volver a ponerse arriba en la serie.
EN VIVOCuartos de final
El "Calamar" pagó caro la caída en Brasil, y pese a igualar la serie en el primer tiempo, el gol de contragolpe de Canobbio en el complemento sentenció la historia.
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Platense hizo historia este martes al derrotar 2-1 a Fluminense por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores, pero no le alcanzó para igualar la serie tras el 2-0 sufrido en la ida disputada en el Maracaná, y se despidió de la competencia continental.
El conjunto de Martín Palermo hizo los debéres, le sacó la pelota al "Flu" y dominó las acciones en busca de la hazaña. Y así daba el golpe en la primera mitad: con los goles de Guido Mainero y Bruno Sepúlveda se puso 2-0 para igualar transitoriamente la serie.
Cuando parecía que en el complemento podía dar el golpe de nocaut, un contragolpe letal del equipo carioca sentenció las ilusiones del "Calamar". El gol del uruguayo Canobbio terminó con las ilusiones del equipo argentino, que igualmente tuvo una clarísima en el cierre que no pudo aprovechar para forzar los penales.
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