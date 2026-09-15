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Al borde de la hazaña: Platense venció 2-1 Fluminense y quedó eliminado de la Copa Libertadores

Platense vs. Fluminense por Copa Libertadores.

Platense vs. Fluminense por Copa Libertadores.
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El "Calamar" pagó caro la caída en Brasil, y pese a igualar la serie en el primer tiempo, el gol de contragolpe de Canobbio en el complemento sentenció la historia.

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Platense hizo historia este martes al derrotar 2-1 a Fluminense por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores, pero no le alcanzó para igualar la serie tras el 2-0 sufrido en la ida disputada en el Maracaná, y se despidió de la competencia continental.

El conjunto de Martín Palermo hizo los debéres, le sacó la pelota al "Flu" y dominó las acciones en busca de la hazaña. Y así daba el golpe en la primera mitad: con los goles de Guido Mainero y Bruno Sepúlveda se puso 2-0 para igualar transitoriamente la serie.

Cuando parecía que en el complemento podía dar el golpe de nocaut, un contragolpe letal del equipo carioca sentenció las ilusiones del "Calamar". El gol del uruguayo Canobbio terminó con las ilusiones del equipo argentino, que igualmente tuvo una clarísima en el cierre que no pudo aprovechar para forzar los penales.

Platense vs. Fluminense por Copa Libertadores: minuto a minuto

Gol de Fluminense

Gran contragolpe del conjunto visitante, en el que Hulk asistió a Canobbio para el descuento que le sirve el "Flu" para volver a ponerse arriba en la serie.

GOL DE PLATENSE QUE EMPATA LA SERIE

Sepúlveda pone el 2-0 y hace delirar a todo Vicente López.

GOL DE PLATENSE

Mainero pone el 1-0 para Platense y se ilusiona.

Pausa de hidratación

Lo tuvo Platense: a los 24', el arquero de Fluminense tuvo una impresionante atajada

Platense vs. Fluminense: resultado en vivo

Cómo llegan Platense y Fluminense a este duelo

El "Calamar" viene de caer 2-1 ante Estudiantes por el Torneo Clausura, en un encuentro que ambos equipos pusieron formaciones alternativas debido a sus compromisos internacionales. Con este resultado, el elenco de Vicente López se ubicó en la decimotercera colocación con nueve unidades, fuera de los puestos de playoffs.

Sin embargo, el equipo dirigido por Martín Palermo buscará una remontada que le permita meterse entre los cuatro mejores del continente por primera vez en su historia.

Por su parte, Fluminense también sufrió una derrota durante el fin de semana: perdió 3-1 ante Atlético Mineiro por el Brasileirao, aunque mantuvo su lugar entre los primeros puestos del campeonato. El "Flu" se encuentra en el cuarto escalón, con 45 puntos.

El ganador de esta serie se enfrentará en las semifinales al vencedor del cruce entre Palmeiras y Liga de Quito, que comenzó con un triunfo 1-0 del conjunto brasileño en la ida.

Formaciones de Platense vs. Fluminense por la Copa Libertadores

Horario y televisación

  • Hora: 19:00.

  • Estadio: Ciudad de Vicente López.

  • Árbitro: Cristian Garay.

  • VAR: Juan Sepúlveda.

  • TV: Telefe y Fox Sports.

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