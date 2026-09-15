Al borde de la hazaña: Platense venció 2-1 Fluminense y quedó eliminado de la Copa Libertadores

Cómo llegan Platense y Fluminense a este duelo

El "Calamar" viene de caer 2-1 ante Estudiantes por el Torneo Clausura, en un encuentro que ambos equipos pusieron formaciones alternativas debido a sus compromisos internacionales. Con este resultado, el elenco de Vicente López se ubicó en la decimotercera colocación con nueve unidades, fuera de los puestos de playoffs.

Sin embargo, el equipo dirigido por Martín Palermo buscará una remontada que le permita meterse entre los cuatro mejores del continente por primera vez en su historia.

Por su parte, Fluminense también sufrió una derrota durante el fin de semana: perdió 3-1 ante Atlético Mineiro por el Brasileirao, aunque mantuvo su lugar entre los primeros puestos del campeonato. El "Flu" se encuentra en el cuarto escalón, con 45 puntos.

El ganador de esta serie se enfrentará en las semifinales al vencedor del cruce entre Palmeiras y Liga de Quito, que comenzó con un triunfo 1-0 del conjunto brasileño en la ida.