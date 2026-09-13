Independiente y San Lorenzo empataron 1-1 en Avellaneda
El Rojo y el Ciclón firmaron un intenso 1-1 en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini por la novena fecha, en un clásico cargado de emociones y necesidad de puntos.
Independiente y San Lorenzo entregaron un entretenido clásico en Avellaneda pero terminaron repartiendo puntos. En el marco de la novena jornada de la Zona A del Torneo Clausura 2026, el conjunto local y el elenco de Boedo empataron 1-1 en el Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, un resultado que deja a ambos con gusto a poco en sus respectivas aspiraciones de pelear bien arriba.
El clásico arrancó con máxima intensidad y la alegría local no tardó en llegar. Cuando apenas transcurrían siete minutos de la etapa inicial, Juan Miguel Arrayago conectó de cabeza dentro del área para vencer la resistencia del arquero azulgrana y decretar el 1-0 que encendió a la parcialidad de Avellaneda. Sin embargo, el visitante reaccionó en la segunda mitad y encontró la paridad gracias a una genialidad individual: a los seis minutos del complemento, Facundo Farías sacó un tremendo golazo para sellar el 1-1 definitivo.
Con esta paridad, el Rojo sumó una unidad que lo deja acumulando 14 puntos en la tabla de posiciones de la Zona A. Por su parte, el Cuervo alcanzó las 11 unidades, manteniéndose en la búsqueda de regularidad en el tramo decisivo de esta primera fase de la competencia.
El cronograma del campeonato no da tregua y ambos ya piensan en sus próximos compromisos por el torneo local. En la décima fecha, el equipo conducido por Jadson Viera deberá viajar a Santa Fe para visitar a Unión en el Estadio 15 de Abril. En tanto, los dirigidos por Rubén Darío Insúa afrontarán una prueba de fuego en el Nuevo Gasómetro cuando reciban a Boca en un clásico trascendental.
Los goles de Independiente vs. San Lorenzo por el Torneo Clausura
Juan Miguel Arrayago abrió el marcador para el Rojo:
Facundo Farías igualó el encuentro en Avellaneda:
Formaciones de Independiente vs. San Lorenzo por el Torneo Clausura 2026 -Zona A
- Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Juan Fedorco, Juan Arrayago, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Lautaro Millán, Santiago Montiel, Josías Palais; y Felipe Tempone. DT: Jadson Viera.
- San Lorenzo: José Devecchi; Ezequiel Herrera, Franco Lorenzón, Alejo Córdoba, Mathías De Ritis; Agustín Ladstatter, Nicolás Tripichio, Gonzalo Alassia, Facundo Gulli; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Rubén Darío Insúa.
Horario y televisación
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Hora: 19:15.
Estadio: Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.
Árbitro: Facundo Tello.
VAR: Fernando Espinoza.
TV: ESPN Premium.
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