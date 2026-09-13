Independiente y San Lorenzo empataron 1-1 en Avellaneda

El clásico arrancó con máxima intensidad y la alegría local no tardó en llegar. Cuando apenas transcurrían siete minutos de la etapa inicial, Juan Miguel Arrayago conectó de cabeza dentro del área para vencer la resistencia del arquero azulgrana y decretar el 1-0 que encendió a la parcialidad de Avellaneda. Sin embargo, el visitante reaccionó en la segunda mitad y encontró la paridad gracias a una genialidad individual: a los seis minutos del complemento, Facundo Farías sacó un tremendo golazo para sellar el 1-1 definitivo.