Copa Libertadores: Fluminense ganó 2-0 en el Maracaná y Platense deberá buscar una remontada histórica

El "Calamar", que venía de igualar con Deportivo Riestra por el torneo local, buscaba dar el golpe en el mítico estadio brasileño, pero ahora deberá buscar una hazaña el próximo martes 15 de septiembre, en el estadio Ciudad de Vicente López.

Los goles de Fluminense vs. Platense por la Copa Libertadores 2026

El 1-0 de Fluminense ante Palmeiras:

¡GOL DE FLUMINENSE! Mal parado el Calamar y gol de Nonato



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Hulk puso el 2-0 para Fluminense:

¡GOL DE FLUMINENSE! Hulk definió contra un palo dentro del área



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Formaciones de Fluminense vs. Platense por la Copa Libertadores 2026

Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Ignácio, Renê; Matheus Martinelli, Hércules; Yeferson Soteldo, Ganso, Kevin Serna; Hulk. DT: Marcão.

Fábio; Guga, Thiago Silva, Ignácio, Renê; Matheus Martinelli, Hércules; Yeferson Soteldo, Ganso, Kevin Serna; Hulk. Marcão. Platense: Juan Pablo Cozzani; Tomás Silva, Víctor Cuesta, Ignacio Vázquez, Juan Saborido; Martín Barrios, Pablo Ferreira; Gastón Togni, Bautista Merlini, Guido Mainero; Kevin Retamar. DT: Martín Palermo.

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