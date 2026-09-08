Copa Libertadores: Fluminense ganó 2-0 en el Maracaná y Platense deberá buscar una remontada histórica
El "Calamar", que disputa por primera vez en su historia esta instancia, no hizo pie en un flojo primer tiempo. Se define en Vicente López la próxima semana.
Fluminense se impuso 2-0 ante Platense este martes en el Maracaná, por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026, serie que se resolverá la próxima semana en Vicente López y por un lugar entre los cuatro mejores del certamen.
Nonato y Hulk, ambos en el primer tiempo, anotaron los tantos del conjunto carioca que bien pudo lograr algún tanto más en esa etapa inicial. El conjunto de Martín Palermo se acomodó en el complemento donde intentó y tuvo algunas chances para descontar.
El "Flu" llegó a esta instancia luego de eliminar a Independiente Rivadavia en los octavos de final. Tras igualar 0-0 en Brasil y 1-1 en Mendoza, el conjunto brasileño se impuso 5-4 en los penales y consiguió avanzar a los cuartos de final. Además, venía de vencer 1-0 a Vasco da Gama por el Brasileirao, resultado que le permitió llegar con confianza al duelo ante el "Calamar".
Por su parte, Platense atraviesa un momento histórico al disputar por primera vez la Copa Libertadores y terminó segundo en su grupo, por detrás de Corinthians. Además, en octavos de final eliminó a Coquimbo Unido tras imponerse 7-6 en los penales luego de empatar 1-1 en el global.
El "Calamar", que venía de igualar con Deportivo Riestra por el torneo local, buscaba dar el golpe en el mítico estadio brasileño, pero ahora deberá buscar una hazaña el próximo martes 15 de septiembre, en el estadio Ciudad de Vicente López.
Los goles de Fluminense vs. Platense por la Copa Libertadores 2026
El 1-0 de Fluminense ante Palmeiras:
Hulk puso el 2-0 para Fluminense:
Formaciones de Fluminense vs. Platense por la Copa Libertadores 2026
- Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Ignácio, Renê; Matheus Martinelli, Hércules; Yeferson Soteldo, Ganso, Kevin Serna; Hulk. DT: Marcão.
- Platense: Juan Pablo Cozzani; Tomás Silva, Víctor Cuesta, Ignacio Vázquez, Juan Saborido; Martín Barrios, Pablo Ferreira; Gastón Togni, Bautista Merlini, Guido Mainero; Kevin Retamar. DT: Martín Palermo.
Horario y televisación
- Hora: 19:00.
- Estadio: Maracaná.
- Árbitro: Andrés Matonte.
- VAR: Andrés Cunha.
- TV: Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium.
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