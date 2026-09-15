Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Platense vs. Fluminense por Copa Libertadores

Platense se juega el todo por el todo este martes desde las 19 cuando reciba a Fluminense en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores, con el objetivo de revertir el 2-0 registrado en la ida en el Maracaná. El choque contará con el arbitraje del chileno Cristian Garay y la supervisión de Juan Sepúlveda en el VAR.