Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Platense vs. Fluminense por Copa Libertadores
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Platense vs. Fluminense por Copa Libertadores.
Platense se juega el todo por el todo este martes desde las 19 cuando reciba a Fluminense en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores, con el objetivo de revertir el 2-0 registrado en la ida en el Maracaná. El choque contará con el arbitraje del chileno Cristian Garay y la supervisión de Juan Sepúlveda en el VAR.
El "Calamar" llega golpeado tras perder 2-1 frente a Estudiantes en el Torneo Clausura, donde apostó por una alineación alternativa pensando en la Copa. Esta caída dejó al conjunto de Vicente López en la decimotercera posición con nueve puntos, marginado por ahora de la zona de clasificación a playoffs.
Pese al panorama adverso, el elenco conducido por Martín Palermo intentará dar el golpe histórico para meterse por primera vez en las semifinales del certamen continental.
Del otro lado, Fluminense tampoco sumó de a tres el fin de semana al caer 3-1 contra Atlético Mineiro en el Brasileirao. A pesar de ese traspié, el cuadro carioca sigue firme en la parte alta de la tabla, ubicado en la cuarta casilla con 45 unidades.
Quien resulte vencedor de esta llave sacará boleto a semifinales para medirse con el triunfador del duelo entre Palmeiras y Liga de Quito, serie que tiene en ventaja a los paulistas tras imponerse 1-0 en el primer choque.
Formaciones de Platense vs. Fluminense por la Copa Libertadores
- Platense: Juan Pablo Cozzani; Tomás Silva, Víctor Cuesta, Ignacio Vázquez, Juan Saborido; Martín Barrios, Pablo Ferreira; Gastón Togni, Bautista Merlini, Guido Mainero; Kevin Retamar. DT: Martín Palermo.
- Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Ignácio, Renê; Matheus Martinelli, Hércules; Yeferson Soteldo, Ganso, Kevin Serna; Hulk. DT: Marcão.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Platense vs. Fluminense por Copa Libertadores
La televisación estará a cargo de Telefe y Fox Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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