Aldosivi venció a Belgrano y mantiene la ilusión de salvarse del descenso

Con esta victoria, el "Tiburón" alcanzó las 19 unidades en la Tabla Anual. Si bien se mantiene en el último escalón de la zona de descenso directo, logró recortar la distancia a cuatro puntos respecto a Deportivo Riestra a falta de dos fechas para la finalización de la fase regular. El "Malevo" deberá disputar su encuentro de esta jornada este lunes desde las 21:15 visitando a Instituto de Córdoba: una victoria decretará matemáticamente la pérdida de categoría de Aldosivi. En caso de una igualdad o caída de Riestra, los de Sanguinetti mantendrán la respiración artificial de cara al tramo final.