Aldosivi venció a Belgrano y mantiene la ilusión de salvarse del descenso
El Tiburón se impuso por 1-0 con gol de Andrés Vombergar por la fecha 14 del Torneo Clausura. Quedó a cuatro puntos de Deportivo Riestra a falta de dos jornadas para el cierre.
Aldosivi consiguió un triunfo vital en sus aspiraciones por la permanencia. En el Estadio José María Minella de Mar del Plata, el conjunto dirigido por Javier Sanguinetti se impuso por 1-0 ante Belgrano de Córdoba en el marco de la decimocuarta jornada de la Zona B del Torneo Clausura, sumando tres puntos de oro que le permiten mantener viva la ilusión de continuar en la máxima categoría.
La única emoción del encuentro llegó a los 19 minutos de la primera etapa, cuando Andrés Vombergar capturó una pelota dentro del área rival y definió para decretar la apertura del marcador y desatar el festejo del conjunto marplatense.
Con esta victoria, el "Tiburón" alcanzó las 19 unidades en la Tabla Anual. Si bien se mantiene en el último escalón de la zona de descenso directo, logró recortar la distancia a cuatro puntos respecto a Deportivo Riestra a falta de dos fechas para la finalización de la fase regular. El "Malevo" deberá disputar su encuentro de esta jornada este lunes desde las 21:15 visitando a Instituto de Córdoba: una victoria decretará matemáticamente la pérdida de categoría de Aldosivi. En caso de una igualdad o caída de Riestra, los de Sanguinetti mantendrán la respiración artificial de cara al tramo final.
En la próxima fecha del certamen, Aldosivi tendrá un duro examen cuando visite a Racing en Avellaneda, mientras que Belgrano buscará recuperarse en el Gigante de Alberdi al recibir a Barracas Central.
Andrés Vombergar, de cabeza, abrió el marcador:
Formaciones de Aldosivi vs. Belgrano por el Torneo Clausura - Zona B
- Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado, Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Juan Velázquez; Lucas Zelarayán y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.
- Aldosivi: Lucas Acosta; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Néstor Breitenbruch, Joaquín Pombo, Mateo Vales; Martín García, Nicolás Gaitan, Lucas Castro, Juan Dadín; Andrés Vombergar. DT: Javier Sanguinetti.
Horario y televisación
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Hora: 14.45.
Estadio: José María Minella.
Árbitro: Sebastián Zunino.
VAR: Sebastián Habib.
TV: ESPN Premium.
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