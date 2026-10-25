Fulminante: el pícaro comentario de Juana Viale sobre Julieta Prandi y Emanuel Ortega
La conductora no dudó en opinar sobre la rápida separación de Prandi y Oreta dejando un pícaro comentario que sorprendió a todos. Los detalles.
La sorpresiva ruptura sentimental entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega a tan solo 27 días de haber pasado por el registro civil sigue generando repercusiones en el ambiente artístico. Durante la última entrega de "La noche de Mirtha", el programa transmitido por la pantalla de Eltrece, Juana Viale reaccionó con absoluto asombro frente a la noticia y no dudó en cuestionar públicamente la determinación tomada por la pareja.
La charla se desencadenó en el marco del debate sobre el distanciamiento, luego de que la modelo utilizara sus redes sociales para difundir un comunicado oficial anunciando la disolución de su matrimonio con el músico.
Sin rodeos, la conductora expresó su perplejidad en diálogo con uno de sus invitados en la mesa: “Yo quiero saber, ¿cómo te separás después de 27 días de casados?”, le recriminó Viale a Marcelo Polino.
Frente a la consulta de la animadora, el periodista de espectáculos buscó matizar la situación recordando que los protagonistas acumulaban seis años de noviazgo previo a dar el sí ante la ley. No obstante, la aclaración no logró convencer a la nieta de la diva, quien descartó de plano ese argumento: “No, no me jodas, pero no me digas que se desgastó la relación”.
Incomodada por la brevedad del vínculo formal, la presentadora profundizó su indagación: “¿Pero qué pasó?”. Ante esto, Polino le explicó que la propia Prandi había hecho referencia en su texto a una falta de cumplimiento en ciertas pautas de convivencia acordadas previamente.
Lejos de dar por cerrado el análisis, Viale viró el foco de la discusión hacia el esfuerzo financiero que requiere la organización de una boda, planteando con ironía que hubiese preferido postergar el desenlace: “Pero qué gastadero, ¿cómo vas a casarte y a los 27 días...? Yo al menos la estiraría un poco”.
Fiel a su estilo desenfadado, la actriz remató su reflexión haciendo hincapié en el contexto económico actual del país: “Qué gastadero de plata al p... está todo carísimo”. Para clausurar el debate con asombro, la conductora sintetizó la brevedad del matrimonio con una exclamación contundente: “¡Ni un mes!”.
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