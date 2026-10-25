Fulminante: el pícaro comentario de Juana Viale sobre Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Lejos de dar por cerrado el análisis, Viale viró el foco de la discusión hacia el esfuerzo financiero que requiere la organización de una boda, planteando con ironía que hubiese preferido postergar el desenlace: “Pero qué gastadero, ¿cómo vas a casarte y a los 27 días...? Yo al menos la estiraría un poco”.

Fiel a su estilo desenfadado, la actriz remató su reflexión haciendo hincapié en el contexto económico actual del país: “Qué gastadero de plata al p... está todo carísimo”. Para clausurar el debate con asombro, la conductora sintetizó la brevedad del matrimonio con una exclamación contundente: “¡Ni un mes!”.