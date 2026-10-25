Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Aldosivi vs. Belgrano por Internet

Por su parte, Belgrano llega con 22 puntos y ocupa el tercer puesto de la Zona B, en busca de consolidarse en los puestos de clasificación a los playoffs. Sin embargo, el elenco comandado por Ricardo Zielinski viene de sufrir una dura caída ante River en el Mario Alberto Kempes, que no solo cortó una racha de seis partidos invicto, sino que también le impidió llegar a la cima de su zona.