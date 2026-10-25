Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Aldosivi vs. Belgrano por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Aldosivi vs. Belgrano por el Torneo Clausura.
Aldosivi recibe a Belgrano este domingo, desde las 14.45, en el José María Minella, en el marco de la fecha 14 de la Zona B del Torneo Clausura. El encuentro será televisado por ESPN Premium y contará con el arbitraje de Sebastián Zunino, mientras que Sebastián Habib estará a cargo del VAR.
El conjunto marplatense viene de perder con Estudiantes (RC) el último fin de semana y afronta un compromiso clave en su lucha por la permanencia. Con 16 puntos en la Tabla Anual y ubicado en el anteúltimo puesto, Aldosivi necesita sumar para mejorar su situación y mantener sus posibilidades de continuar en la máxima categoría.
Por su parte, Belgrano llega con 22 puntos y ocupa el tercer puesto de la Zona B, en busca de consolidarse en los puestos de clasificación a los playoffs. Sin embargo, el elenco comandado por Ricardo Zielinski viene de sufrir una dura caída ante River en el Mario Alberto Kempes, que no solo cortó una racha de seis partidos invicto, sino que también le impidió llegar a la cima de su zona.
Formaciones de Aldosivi vs. Belgrano por el Torneo Clausura - Zona B
- Aldosivi: Lucas Acosta; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Néstor Breitenbruch, Joaquín Pombo, Mateo Vales; Martín García, Nicolás Gaitan, Lucas Castro, Juan Dadín; Andrés Vombergar. DT: Javier Sanguinetti.
- Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado, Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Juan Velázquez; Lucas Zelarayán y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Aldosivi vs. Belgrano
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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