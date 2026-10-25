Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Independiente vs. Boca por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Independiente vs. Boca por el Torneo Clausura.
Independiente y Boca chocan este domingo, desde las 17, en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, por la fecha 14 del Torneo Clausura. El encuentro será televisado por ESPN Premium y contará con el arbitraje de Nazareno Arasa, mientras que Adrián Franklin estará a cargo del VAR.
El conjunto de Avellaneda llega tras igualar 1-1 ante Racing y acumula 19 puntos, con los que se ubica en el octavo puesto de la Zona A, dentro de los puestos de clasificación a los playoffs. De esta manera, intentará hacerse fuerte en su cancha para sumar una victoria que le permita asentarse a falta de tres fechas para el cierre de la etapa regular.
Por otro lado, el "Xeneize" viene de superar 3-1 a Vasco da Gama en el Maracaná, resultado que le permitió revertir la serie y clasificarse a la final de la Copa Sudamericana, donde enfrentará a Atlético Mineiro en Barranquilla. Además, atraviesa un buen momento en el ámbito local: viene de derrotar a Talleres y se mantiene en la pelea por la Tabla Anual, que lidera con 54 puntos junto con Argentinos.
Formaciones de Independiente vs. Boca por el Torneo Clausura - Zona A
- Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Juan Fedorco, Juan Arrayago, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Lautaro Millán, Santiago Montiel, Josías Palais; y Ezequiel Ávila. DT: Jadson Viera.
- Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Rodrigo Battaglia, Santiago Ascacibar; Alan Velasco; Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Independiente vs. Boca
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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