Aldosivi vs. Rosario Central, por el Torneo Apertura: horario, formaciones y TV

El conjunto marplatense, dirigido por Guillermo Farré, llega con la necesidad de levantar cabeza. Con tres partidos disputados, Aldosivi se ubica en el puesto 13 de su zona y sabe que sumar en casa es clave para recortar distancia con el líder, Independiente Rivadavia. El Tiburón intentará hacerse fuerte ante su gente para cambiar el rumbo en el campeonato.