Partidazo en Mendoza: Gimnasia lo dio vuelta sobre la hora y dejó sin nada a Vélez
El equipo mendocino reaccionó en el complemento, marcó dos goles en los minutos finales y selló un triunfo vibrante ante un Fortín que había sido superior en el arranque.
En un partido cambiante y cargado de emociones, Gimnasia y Esgrima de Mendoza se impuso 3-2 ante Vélez en el estadio Víctor Legrotaglie, por el Torneo Apertura 2026. El encuentro tuvo un desarrollo intenso, con un claro dominio visitante en la primera etapa, pero con una reacción contundente del local en el tramo final que terminó inclinando la balanza.
El Fortín había comenzado mejor y rápidamente se puso en ventaja. A los pocos minutos del inicio, Florián Monzón abrió el marcador tras una buena jugada colectiva. Con el correr del primer tiempo, el equipo de Guillermo Barros Schelotto mantuvo el control y amplió la diferencia gracias a Manuel Lanzini, que definió con precisión para el 2-0 parcial. Sin embargo, antes del descanso llegó el descuento de Gimnasia.
Ezequiel Muñoz apareció de cabeza tras un centro y dejó el resultado 2-1, dándole vida al conjunto mendocino de cara al complemento. Ese gol fue un punto de quiebre en lo anímico. En el segundo tiempo, el trámite cambió. Gimnasia adelantó líneas y empezó a generar peligro, mientras que Vélez fue perdiendo claridad y retrocediendo en el campo. El empate llegó a los 35 minutos del complemento, cuando Agustín Módica ganó en el área y convirtió de cabeza para el 2-2.
El cierre fue caótico para la visita. A los 39 minutos, Barros Schelotto vio la tarjeta roja, lo que dejó a Vélez desordenado en los minutos finales. Y cuando parecía que el empate estaba sellado, llegó el golpe definitivo: a los 46 del segundo tiempo, un desafortunado despeje de Emanuel Mammana terminó en gol en contra, decretando el 3-2 para el equipo local.
El pitazo final desató la euforia en Mendoza. El local logró una victoria clave, construida desde la insistencia y la reacción en los momentos decisivos. La visita , en cambio, dejó escapar un partido que tenía controlado y pagó caro sus errores en el cierre. Con este resultado, el equipo mendocino suma tres puntos valiosos en el torneo, mientras que el Fortín se queda con la sensación amarga de haber desperdiciado una gran oportunidad.
Minuto a minuto en vivo de Gimnasia de Mendoza vs. Vélez
Gimnasia (M) lo da vuelta 3-2 en el final para la alegría de su gente
Expulsado Guillermo Barros Schelotto
Módica puso el 2-2 para el empate de Gimnasia (M) ante Vélez
Descuenta el local y ahora Vélez gana pero 1-2
Lanzini puso el 2-0 y Vélez toma distancia
Golazo de Monzón para el 1-0 de Vélez
Gimnasia de Mendoza vs. Vélez: probables formaciones
Cómo llegaban ambos equipos en la previa del duelo
El presente de Gimnasia está lejos de ser el esperado. La racha adversa, que se extendió a siete partidos sin victorias, derivó en la salida de Ariel Broggi del cargo. En su lugar asumió Darío Franco, quien tendrá la tarea de reordenar a un equipo golpeado tanto en lo futbolístico como en lo anímico. Ubicado en el fondo de la Zona A y comprometido también en la tabla anual, el Lobo mendocino intentará aprovechar la localía como punto de partida para revertir su situación.
En ese sentido, el calendario reciente aparece como una leve ventaja para el conjunto cuyano. Haber disputado cuatro de sus últimos cinco compromisos en Mendoza le brinda la posibilidad de afianzarse en casa, aunque los resultados hasta el momento no acompañaron. La llegada de un nuevo entrenador abre un escenario de expectativa, con la ilusión de encontrar respuestas rápidas que le permitan salir del fondo.
Por el lado del Fortín, el golpe sufrido de local ante Lanús encendió algunas alarmas, aunque también dejó enseñanzas. “Un golpe de realidad”, fue la definición de Guillermo sobre ese traspié que frenó el envión del equipo. La falta de eficacia y la imposibilidad de imponer condiciones marcaron una actuación por debajo de lo esperado, pero mantiene su posición de privilegio y buscará sostenerla con una rápida recuperación.
Además, el conjunto de Liniers sigue atento a la situación de Álvaro Montero, una de sus figuras, cuyo rendimiento despertó interés y podría derivar en una negociación por su pase. Mientras tanto, el arquero colombiano continúa siendo una pieza clave en el esquema del entrenador.
Con realidades bien distintas, el choque en Mendoza se presenta como una oportunidad para ambos: para la visita, consolidarse como candidato firme; para el local, comenzar a escribir una nueva historia en medio de la adversidad.
Gimnasia de Mendoza vs. Vélez: otros datos
- Hora: 15.00.
- Estadio: Víctor Legrotaglie (Mendoza).
- Árbitro: Álvaro Carranza.
- VAR: Adrián Franklin.
- TV: TNT Sports Premium.
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