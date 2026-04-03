Partidazo en Mendoza: Gimnasia lo dio vuelta sobre la hora y dejó sin nada a Vélez

Minuto a minuto en vivo de Gimnasia de Mendoza vs. Vélez

Gimnasia (M) lo da vuelta 3-2 en el final para la alegría de su gente

Embed GOL EN CONTRA DE MAMMANA Y GIMNASIA MZA SE LO DIO VUELTA A VÉLEZ EN LA ÚLTIMA #LPFxTNTSports



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Expulsado Guillermo Barros Schelotto

Embed GUILLERMO EXPLOTÓ Y FUE EXPULSADO EN VÉLEZ VS. GIMNASIA DE MENDOZA #LPFxTNTSports



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Módica puso el 2-2 para el empate de Gimnasia (M) ante Vélez

Embed CABEZAZO LETAL DE MÓDICA Y GIMNASIA MZA SE LO EMPATA 2-2 A VÉLEZ #LPFxTNTSports



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Descuenta el local y ahora Vélez gana pero 1-2

Embed DESCUENTA MUÑOZ PARA GIMNASIA DE MENDOZA SOBRE EL FINAL DEL PRIMER TIEMPO #LPFxTNTSports



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Lanzini puso el 2-0 y Vélez toma distancia

Embed LANZINI Y OTRO GOLAZO PARA EL 2-0 DE VÉLEZ ANTE GIMNASIA DE MENDOZA #LPFxTNTSports



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Golazo de Monzón para el 1-0 de Vélez

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Gimnasia de Mendoza vs. Vélez: probables formaciones

Cómo llegaban ambos equipos en la previa del duelo

El presente de Gimnasia está lejos de ser el esperado. La racha adversa, que se extendió a siete partidos sin victorias, derivó en la salida de Ariel Broggi del cargo. En su lugar asumió Darío Franco, quien tendrá la tarea de reordenar a un equipo golpeado tanto en lo futbolístico como en lo anímico. Ubicado en el fondo de la Zona A y comprometido también en la tabla anual, el Lobo mendocino intentará aprovechar la localía como punto de partida para revertir su situación.

En ese sentido, el calendario reciente aparece como una leve ventaja para el conjunto cuyano. Haber disputado cuatro de sus últimos cinco compromisos en Mendoza le brinda la posibilidad de afianzarse en casa, aunque los resultados hasta el momento no acompañaron. La llegada de un nuevo entrenador abre un escenario de expectativa, con la ilusión de encontrar respuestas rápidas que le permitan salir del fondo.

Por el lado del Fortín, el golpe sufrido de local ante Lanús encendió algunas alarmas, aunque también dejó enseñanzas. “Un golpe de realidad”, fue la definición de Guillermo sobre ese traspié que frenó el envión del equipo. La falta de eficacia y la imposibilidad de imponer condiciones marcaron una actuación por debajo de lo esperado, pero mantiene su posición de privilegio y buscará sostenerla con una rápida recuperación.

Además, el conjunto de Liniers sigue atento a la situación de Álvaro Montero, una de sus figuras, cuyo rendimiento despertó interés y podría derivar en una negociación por su pase. Mientras tanto, el arquero colombiano continúa siendo una pieza clave en el esquema del entrenador.

Con realidades bien distintas, el choque en Mendoza se presenta como una oportunidad para ambos: para la visita, consolidarse como candidato firme; para el local, comenzar a escribir una nueva historia en medio de la adversidad.

Gimnasia de Mendoza vs. Vélez: otros datos

Hora: 15.00.

15.00. Estadio: Víctor Legrotaglie (Mendoza).

Víctor Legrotaglie (Mendoza). Árbitro: Álvaro Carranza.

Álvaro Carranza. VAR: Adrián Franklin.

Adrián Franklin. TV: TNT Sports Premium.