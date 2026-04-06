Alianza Atlético vs. Tigre, por la Copa Sudamericana 2026: horario, formaciones y TV
El Matador visita a Alianza Atlético con la urgencia de volver al triunfo tras varios partidos sin victorias.
También este martes, Tigre hará su debut en la Copa Sudamericana 2026 cuando enfrente a Alianza Atlético de Perú desde las 23:00 en el estadio Miguel Grau del Callao.
El equipo conducido por Diego Dabove atraviesa un momento delicado. Luego de un inicio prometedor en el torneo local, donde incluso llegó a liderar, entró en una racha negativa que ya acumula siete partidos sin victorias. Este contexto obliga al Matador a reaccionar rápidamente para no comprometer su presente en el ámbito internacional.
Del otro lado, Alianza Atlético llega con un panorama más estable. El conjunto peruano se mantiene competitivo en su liga y ha mostrado regularidad en las últimas fechas, lo que le permite ilusionarse con dar pelea en su grupo. Además, buscará aprovechar la localía, aunque no podrá jugar en su estadio habitual debido a cuestiones reglamentarias.
Con necesidades urgentes y objetivos renovados, el conjunto argentino intentará transformar su presente y comenzar la Sudamericana con una victoria que le devuelva confianza y protagonismo.
Alianza Atlético vs. Tigre: probables formaciones
- Alianza Atlético: Aún el entrenador no anunció la probable formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Federico Urciuoli.
- Tigre: Aún el entrenador no anunció la probable formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Diego Dabove.
Alianza Atlético vs. Tigre: otros datos
- Hora: 23:00.
- Estadio: Miguel Grau del Callao.
- Árbitro: Paulo Zanobelli (BRA).
- VAR: Daniel Nobre (BRA).
- TV: DSports.
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