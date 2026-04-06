Escándalo en San Pablo: un jugador se fue sin aviso a Ecuador y no logran contactarlo

San Pablo atraviesa una situación inesperada con uno de sus referentes. Robert Arboleda dejó el país sin previo aviso y viajó a Ecuador, lo que generó preocupación tanto en el club como en su propio entorno, ya que tampoco lograron comunicarse con el futbolista para entender la razón de esta decisión. El episodio se conoció cuando el defensor no se presentó a la concentración previa al partido en el que el Tricolor venció 4 a 1 al Cruzeiro por una nueva jornada del fútbol brasilero. La ausencia llamó la atención del cuerpo técnico, que rápidamente trasladó el caso a la dirigencia.