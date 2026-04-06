Escándalo en San Pablo: un jugador se fue sin aviso a Ecuador y no logran contactarlo
Robert Arboleda dejó San Pablo sin autorización y viajó a Ecuador tras frustrarse su pase en enero. El club no logra comunicarse con el defensor.
San Pablo atraviesa una situación inesperada con uno de sus referentes. Robert Arboleda dejó el país sin previo aviso y viajó a Ecuador, lo que generó preocupación tanto en el club como en su propio entorno, ya que tampoco lograron comunicarse con el futbolista para entender la razón de esta decisión. El episodio se conoció cuando el defensor no se presentó a la concentración previa al partido en el que el Tricolor venció 4 a 1 al Cruzeiro por una nueva jornada del fútbol brasilero. La ausencia llamó la atención del cuerpo técnico, que rápidamente trasladó el caso a la dirigencia.
El entrenador Roger Machado se refirió al tema en conferencia de prensa luego del encuentro y explicó la postura del cuerpo técnico. "Fue convocado, no vino y fue descartado. A partir de ahí remitimos el caso a la directiva", señaló. El DT también dejó en evidencia la preocupación inicial por la situación del jugador: "Estábamos preocupados, obviamente. Como no sabíamos qué había pasado, estábamos preocupados. Pero ahora solo queda esperar. Está fuera de mi control".
Según informó el portal Lance!, hasta el domingo por la tarde San Pablo continuaba sin tener noticias del futbolista, quien habría cambiado su número de teléfono. Incluso trascendió que un amigo retiró sus pertenencias del club, lo que profundizó la incertidumbre sobre su situación. El conflicto estaría vinculado al malestar del defensor por no haber sido transferido en el mercado de enero y a diferencias con el director deportivo. Cabe recordar que en febrero la institución le había otorgado un permiso para viajar a Ecuador por cuestiones personales.
Posibles sanciones para Arboleda en San Pablo
San Pablo todavía no definió qué medidas tomará cuando el jugador regrese y brinde explicaciones por su ausencia injustificada. Desde el entorno del club estiman que podría recibir una multa por no cumplir con sus obligaciones profesionales.
Arboleda, de 33 años, llegó al Tricolor en 2015 y disputó más de 300 partidos con la camiseta del conjunto paulista. Con ese registro, se convirtió en el cuarto extranjero con mayor cantidad de presencias en la historia del club, una trayectoria extensa que ahora atraviesa uno de sus momentos más conflictivos.
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