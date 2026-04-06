Cambio de época: Nacho Lago y el contraste con Macri y Passarella

En un recorte de diario que volvió a viralizarse recientemente, Macri aseguraba sin ningún tipo de filtro: "Ser gay es una enfermedad. Para aceptarlo en el equipo tendría que ser muy respetuoso de los demás".

Afortunadamente, el valiente accionar de las nuevas generaciones como la de la joven figura sabalera demuestra que el fútbol está logrando derribar los antiguos y oxidados muros de la intolerancia, para darle por fin lugar a la diversidad real.