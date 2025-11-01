Apple TV gratis para Inter Miami de Lionel Messi vs. Nashville SC: cómo suscribirse y ver en vivo
La plataforma de streaming transmite Inter Miami vs. Nashville SC por la MLS. Se puede ver en vivo, con algunas opciones gratis.
El Inter Miami de Lionel Messi tiene una cita crucial este sábado, cuando visite a Nashville SC por el segundo partido de la Primera Ronda de los playoffs de la Major League Soccer (MLS) 2025.
El encuentro se disputará a las 20:30 horas de la Argentina y la única forma de verlo será a través de la plataforma de streaming Apple TV.
El equipo dirigido por Javier Mascherano llega con una importante ventaja, tras haber ganado el primer duelo de esta serie al mejor de tres por 3 a 1 en condición de local, con una destacada actuación de la "Pulga".
De conseguir una victoria en el GEODIS Park, el conjunto rosado aseguraría su clasificación y avanzaría a la siguiente etapa de la postemporada.
Cómo ver en vivo Inter Miami de Lionel Messi vs. Nashville SC
La televisación del partido entre Inter Miami y Nashville SC estará a cargo de Apple TV. Quienes quieran acceder a la plataforma de streaming de Apple lo harán abonando una suscripción, aunque hay algunas opciones gratuitas.
Cuánto cuesta Apple TV para ver a Lionel Messi y cómo usarlo gratis
Quienes quieran acceder a la plataforma de streaming de Apple lo harán abonando una suscripción, que otorga una prueba gratis de una semana, mientras que quién compre un dispositivo Apple puede canjear el beneficio de tres meses gratuitos del streaming de la plataforma.
El usuario puede registrarse generado un Apple ID y acceder a dichos contenidos con un costo mensual de U$S 6,99 mensuales después del período de prueba gratuito de 7 días.
La MLS es un producto exclusivo de Apple TV, por lo que quién quiera ver los partidos deberá acceder a través de un Apple ID en la plataforma o registrase solamente en MLS Season Pass y tener acceso, exclusivamente, al contenido de la Liga y la Copa.
El MLS Season Pass tiene en todo el mundo un costo de U$S 99 por toda la temporada o U$S 15 por mes y permite ver todos los partidos de la temporada de la MLS, como también los partidos de la Leagues Cup y una cantidad considerable de contenido relacionado con las competiciones.
Los usuarios de Apple TV pueden acceder a un mes gratis de MLS Season Pass y luego comenzarán a abonar U$S 7,99 por mes.
Los usuarios de Play Station 4 pueden acceder a tres meses gratis de Apple TV y los que tengan Play Station 5 tendrán seis meses de membresía en la plataforma, sin costo.
Qué es Apple TV
Apple TV es la plataforma de streaming paga de Apple, que fue lanzada a fines de 2019. El servicio es pago pero tiene algunos períodos de prueba y de gracias con determinadas condiciones.
Presenta contenidos de ficción producidos por Apple, como series, películas y documentales, pero también deportes en vivo, como el caso de los partidos de la MLS.
