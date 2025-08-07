Árbitros confirmados para los octavos de final de la Copa Libertadores y Sudamericana

La Comisión de Árbitros de la CONMEBOL anunció este miércoles los jueces que impartirán justicia en los duelos de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2025. Los partidos se disputarán entre el martes 12 y el jueves 14 de agosto, y contarán con árbitros de renombre internacional, además de la presencia de VAR con mayoría de equipos nacionales.