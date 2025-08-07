Árbitros confirmados para los octavos de final de la Copa Libertadores y Sudamericana
La CONMEBOL dio a conocer las designaciones para los partidos de ida que se jugarán entre el 12 y el 14 de agosto. Figuras argentinas en cruces clave.
La Comisión de Árbitros de la CONMEBOL anunció este miércoles los jueces que impartirán justicia en los duelos de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2025. Los partidos se disputarán entre el martes 12 y el jueves 14 de agosto, y contarán con árbitros de renombre internacional, además de la presencia de VAR con mayoría de equipos nacionales.
En la Copa Libertadores, sobresale la presencia argentina en dos cruces decisivos: Darío Herrera será el árbitro del choque brasileño entre Flamengo e Internacional, con Hernán Mastrángelo en el VAR, mientras que Facundo Tello dirigirá el encuentro entre Universitario y Palmeiras, acompañado por Silvio Trucco en la cabina.
Copa Libertadores – Octavos de final (ida):
- Fortaleza (BRA) vs Vélez (ARG): arbitraje del paraguayo Derlis López, con Ulises Mereles en el VAR.
- Atlético Nacional (COL) vs São Paulo (BRA): el uruguayo Gustavo Tejera será el juez principal, con Leodán González en el VAR.
- Peñarol (URU) vs Racing (ARG): el brasileño Raphael Claus dirigirá el encuentro, asistido por Wagner Reway en el VAR.
- Cerro Porteño (PAR) vs Estudiantes (ARG): el chileno Piero Maza será el árbitro, con Rodrigo Carvajal en la cabina VAR.
- Flamengo (BRA) vs Internacional (BRA): habrá terna argentina con Darío Herrera como juez y Hernán Mastrángelo en el VAR.
- Botafogo (BRA) vs LDU Quito (ECU): el colombiano Wilmar Roldán impartirá justicia, con David Rodríguez en el VAR.
- Universitario (PER) vs Palmeiras (BRA): también contará con terna argentina encabezada por Facundo Tello y Silvio Trucco en el VAR.
- Libertad (PAR) vs River (ARG): el brasileño Wilton Sampaio será el árbitro, acompañado por Rodolpho Toski en el VAR.
Copa Sudamericana Octavos de final (ida):
- Audax Italiano (CHI) vs Huracán (ARG): dupla brasileña con Ramon Abatti como juez y Daniel Nobre en el VAR.
- Independiente del Valle (ECU) vs Mushuc Runa (ECU): el boliviano Gery Vargas será el árbitro y Jorge Justiniano estará en el VAR.
- América de Cali (COL) vs Fluminense (BRA): la conducción estará a cargo del chileno Cristian Garay, con Juan Lara en el VAR.
- Bolívar (BOL) vs Cienciano (PER): el colombiano Jhon Ospina dirigirá el partido, con Nicolás Gallo en la asistencia tecnológica.
- Alianza Lima (PER) vs Universidad Católica (PER): dupla argentina con Leandro Rey Hilfer y Héctor Paletta en el VAR.
- Universidad de Chile vs Independiente (ARG): los brasileños Anderson Daronco y Daiane Muniz serán juez y VAR, respectivamente.
- Atlético Mineiro (BRA) vs Godoy Cruz (ARG): el venezolano Alexis Herrera impartirá justicia, con el ecuatoriano Carlos Orbe en el VAR.
- Central Córdoba (ARG) vs Lanús (ARG): será arbitrado por el paraguayo Kevin Ortega, mientras que Diego Haro estará a cargo del VAR.
