Godoy Cruz vs. Gimnasia, por el Torneo Clausura 2025: resultado en vivo

Ambos equipos comparten el objetivo de meterse entre los mejores de la Zona B, en un campeonato que recién comienza pero que no da margen para relajarse. Con una historia reciente pareja y mucha paridad, el encuentro en Mendoza se anticipa como un cruce abierto y con promesa de emociones.

Manuel Panaro abrió el marcador para el Lobo:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1953554545121841322&partner=&hide_thread=false ¡GOL DE GIMNASIA! Panaro encontró el rebote por el segundo palo y anotó el 1-0 del Lobo ante Godoy Cruz.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/XpPLA2r677 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 7, 2025

El Chelo Torres capturó un centro de Panaro y estiró la ventaja para el visitante:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1953555045720478138&partner=&hide_thread=false ¡¡OTRA VEZ GOLPEÓ EL LOBO!! Cabezazo del Chelo Torres para anotar el 2-0 de Gimnasia ante Godoy Cruz.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/N41i3OC7oZ — SportsCenter (@SC_ESPN) August 7, 2025

Godoy Cruz vs. Gimnasia: probables formaciones

Godoy Cruz: Franco Petroli; Leonardo Jara, Mateo Mendoza, Leandro Quiroz, Juan Morán; Vicente Poggi, Pol Fernández, Nicolás Fernández; Misael Sosa, Santino Andino, Agustín Auzmendi. DT: Esteban Solari.

Franco Petroli; Leonardo Jara, Mateo Mendoza, Leandro Quiroz, Juan Morán; Vicente Poggi, Pol Fernández, Nicolás Fernández; Misael Sosa, Santino Andino, Agustín Auzmendi. Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Gastón Suso, Juan Villalba; Manuel Panaro, Mateo Seoane, Nicolás Garayalde, Jeremías Merlo; Norberto Briasco, Marcelo Torres. DT: Alejandro Orfila.

Godoy Cruz vs. Gimnasia: otros datos

Hora: 17:00.

17:00. Estadio: Feliciano Gambarte.

Feliciano Gambarte. Árbitro: Pablo Echavarría.

Pablo Echavarría. VAR: Diego Ceballos.

Diego Ceballos. TV: ESPN Premium.