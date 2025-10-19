MinutoUno

Argentina vs. Marruecos por la final del Mundial Sub 20: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Deportes
Selección Argentina
Marruecos

El partido se juega desde las 20 en el Estadio Nacional de Santiago y es televisado en vivo. El equipo de Diego Placente busca su séptimo título mundial en la categoría.

EN VIVO

La Selección Argentina Sub 20 selló su pase a la final del Mundial 2025 tras una campaña sólida y efectiva. En la fase de grupos obtuvo puntaje ideal al derrotar a Cuba (1-3), Nueva Zelanda (4-1) e Italia (1-0), mostrando una notable superioridad táctica y técnica.

Ya en octavos de final, el equipo nacional goleó 4-0 a Nigeria, en un partido que reafirmó su favoritismo. Luego superó 2-0 a México en cuartos de final con una actuación convincente y ordenada. En semifinales, frente a Colombia, el duelo fue parejo y se resolvió con un tanto de Mateo Silvetti a los 72 minutos, suficiente para asegurar el boleto a la gran definición.

Bajo la conducción de Diego Placente, la Albiceleste se consolidó como un equipo equilibrado, con rápidas transiciones, solidez defensiva y un alto grado de compromiso colectivo, características que le permitieron sostener la regularidad durante todo el certamen.

Marruecos llega a la final tras una campaña sorprendente y convincente. El conjunto africano lideró el Grupo C tras vencer a España (2-0) y Brasil (2-1), cayendo solo ante México (1-0). En los octavos de final superó a Corea del Sur y luego eliminó a Estados Unidos por 3-1 en cuartos.

En semifinales protagonizó un intenso cruce ante Francia que terminó 1-1 en el tiempo reglamentario. La definición llegó desde el punto penal, donde Marruecos se impuso 5-4, con la destacada actuación de su tercer arquero, quien ingresó exclusivamente para detener el penal decisivo. El equipo dirigido por Mohamed Ouahbi se ganó su lugar en la final gracias a una mezcla de solidez, sacrificio y personalidad, dejando claro que su protagonismo no es casualidad.

Minuto a minuto de Argentina vs. Marruecos por la final del Mundial Sub-20

Momento del Himno Nacional Argentino en la final del Mundial Sub-20

El conjunto nacional entona en Chile las estrofas del Himno Nacional Argentino.

Argentina con equipo confirmado para la final

Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Tomás Pérez, Juan Manuel Villalba, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña; Maher Carrizo, Gianluca Prestianni y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

image

Otros datos del partido

  • Hora: 20.00
  • TV: D Sports y Telefe
  • Árbitro: Maurizio Mariani (ITA)
  • Asistente 1: Daniele Bindoni (ITA)
  • Asistente 2: Alberto Tingoni (ITA)
  • Cuarto árbitro: Joe Dickerson (USA)
  • Quinto árbitro: Logan Brown (USA)
  • Estadio: Julio Martínez Prádanos (Nacional), Santiago de Chile

