Quién es Agustina Kogan, la influencer en el ojo del huracán por su fanatismo hacia Lautaro Martínez

En aquel entonces, Kogan salió a aclarar los hechos: explicó que su encuentro con el cantante se dio mientras él estaba soltero y que, días después, decidió cortar todo contacto con él. Pese a ello, recibió críticas, amenazas y comentarios agresivos de seguidores de la pareja, lo que la obligó a emitir varios descargos públicos defendiendo su versión de los hechos y pidiendo respeto.

Con el tiempo, se consolidó como una de las fanáticas más visibles del capitán del Inter, combinando su pasión por el jugador con contenido estético y llamativo que genera gran repercusión en redes sociales. Sus publicaciones suelen mezclar humor, gestos de admiración y referencias directas al "Toro", lo que alimenta la atención mediática sobre sus movimientos y presencia en los estadios.

La reciente intervención de Agustina Gandolfo, criticando la manera en que Kogan se mostraba en el palco y desmintiendo cualquier vínculo cercano con Lautaro, volvió a poner a la influencer en el centro de la polémica. Esto demuestra que la situación molestó a la familia Martínez, que salió al cruce de la joven.