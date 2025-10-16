Quién es Agustina Kogan, la influencer en el ojo del huracán por su fanatismo hacia Lautaro Martínez
Con miles de seguidores en Instagram, se hizo conocida por videos que alimentan rumores sobre su cercanía con el delantero de la Selección Argentina. Ahora, se cruzó con su esposa.
El nombre de Agustina Kogan resonó con fuerza después de que se viralizara un video donde la influencer aparecía desde un palco en un partido amistoso de la Selección Argentina. En la grabación, mostraba con orgullo la camiseta número 22, la misma que utiliza Lautaro Martínez, y comentaba con entusiasmo cada jugada del delantero, generando rumores sobre una supuesta cercanía con el jugador.
La publicación despertó una ola de comentarios en redes y provocó la reacción inmediata de Agustina Gandolfo, esposa de Lautaro y madre de sus hijos, quien no dudó en responder con ironía y contundencia desde sus historias de Instagram. La esposa del jugador la calificó de “cachivache” y cuestionó la manera en que Kogan se presentaba en los palcos, insinuando que recibía beneficios de hombres mayores mientras pretendía hacerse pasar por alguien cercana a Martínez.
Quién es Agustina Kogan, la influencer que es fanática de Lautaro Martínez
Kogan es una influencer y modelo argentina con una fuerte presencia en Instagram, donde publica videos, fotos y contenido que la vincula constantemente con figuras del fútbol y la música. Su nombre ya había resonado en 2021 durante la polémica ruptura entre Rusherking y María Becerra, cuando surgieron rumores que la señalaban como la tercera en discordia en la pareja del momento.
En aquel entonces, Kogan salió a aclarar los hechos: explicó que su encuentro con el cantante se dio mientras él estaba soltero y que, días después, decidió cortar todo contacto con él. Pese a ello, recibió críticas, amenazas y comentarios agresivos de seguidores de la pareja, lo que la obligó a emitir varios descargos públicos defendiendo su versión de los hechos y pidiendo respeto.
Con el tiempo, se consolidó como una de las fanáticas más visibles del capitán del Inter, combinando su pasión por el jugador con contenido estético y llamativo que genera gran repercusión en redes sociales. Sus publicaciones suelen mezclar humor, gestos de admiración y referencias directas al "Toro", lo que alimenta la atención mediática sobre sus movimientos y presencia en los estadios.
La reciente intervención de Agustina Gandolfo, criticando la manera en que Kogan se mostraba en el palco y desmintiendo cualquier vínculo cercano con Lautaro, volvió a poner a la influencer en el centro de la polémica. Esto demuestra que la situación molestó a la familia Martínez, que salió al cruce de la joven.
