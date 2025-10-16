Rating: la semifinal del Sub-20 arrasó en audiencia y catapultó a MasterChef al éxito

La Selección Argentina Sub-20 impulso a MasterChef en el rating y Telefé celebró

El impacto deportivo también se trasladó al resto de la programación. A las 22, el inicio de “MasterChef Celebrity” aprovechó el impresionante piso de 19,2 puntos que dejó el fútbol. La competencia gastronómica se mantuvo entre los 15 y 18 puntos de audiencia durante toda la emisión, con desafíos cargados de picante -literal y televisivo-. Evangelina Anderson y Eugenia Tobal se llevaron las mejores devoluciones, mientras que Marixa Balli quedó sentenciada para la gala de eliminación del domingo.

Con estos números, el canal de las tres pelotas no solo se aseguró el liderazgo absoluto del prime time, sino que también vivió una de sus noches más exitosas del año. La semifinal de los juveniles y el reality culinario marcaron una alianza perfecta entre el deporte y el entretenimiento, en una televisión que todavía puede ilusionarse con grandes audiencias cuando el corazón argentino late fuerte.