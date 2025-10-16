Rating: la semifinal del Sub-20 arrasó en audiencia y catapultó a MasterChef al éxito
El triunfo de la Selección Argentina juvenil ante Colombia fue el programa más visto del año y el reality culinario aprovechó el envión para dominar la noche.
La televisión argentina vivió una jornada histórica. La semifinal del Mundial Sub-20 entre la Selección Argentina y Colombia no solo clasificó al equipo de Diego Placente a una nueva final mundialista después de 18 años, sino que además se convirtió en el evento más visto del año. Con un promedio de 29,9 puntos de rating y más de dos millones de personas pegadas al televisor, el fútbol volvió a demostrar su poder absoluto para atraer audiencias y revitalizar la pantalla abierta.
La transmisión comenzó a las 19:30 con un piso de 7,9 puntos y subió rápidamente hasta los 12,5 antes del inicio del partido. A las 20, con el pitazo inicial y los relatos de Pablo Giralt y los comentarios de Juan Pablo Varsky por Telefe, la cifra trepó a 15,2. Desde ese momento, el encuentro mantuvo una curva ascendente: el primer tiempo cerró con 22,2 puntos, mientras que el segundo alcanzó el pico de 29,9 cuando Mateo Silvetti convirtió el gol que selló el 1 a 0 y el pase a la final.
El triunfo frente a Colombia tuvo una carga emotiva particular: la Albiceleste, que llegó invicta y con un rendimiento sólido, superó la ausencia de dos piezas clave: Maher Carrizo (suspendido) y Valente Pierani (lesionado). Con oficio y paciencia, el equipo supo manejar los momentos del partido y aprovechó la expulsión de Jhon Rentería para consolidar su dominio. Cuando el árbitro marcó el final, la alegría fue total: el Sub-20 volvió a una definición mundial después de casi dos décadas.
La Selección Argentina Sub-20 impulso a MasterChef en el rating y Telefé celebró
El impacto deportivo también se trasladó al resto de la programación. A las 22, el inicio de “MasterChef Celebrity” aprovechó el impresionante piso de 19,2 puntos que dejó el fútbol. La competencia gastronómica se mantuvo entre los 15 y 18 puntos de audiencia durante toda la emisión, con desafíos cargados de picante -literal y televisivo-. Evangelina Anderson y Eugenia Tobal se llevaron las mejores devoluciones, mientras que Marixa Balli quedó sentenciada para la gala de eliminación del domingo.
Con estos números, el canal de las tres pelotas no solo se aseguró el liderazgo absoluto del prime time, sino que también vivió una de sus noches más exitosas del año. La semifinal de los juveniles y el reality culinario marcaron una alianza perfecta entre el deporte y el entretenimiento, en una televisión que todavía puede ilusionarse con grandes audiencias cuando el corazón argentino late fuerte.
